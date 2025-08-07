為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南投「幸福巴士」集集鎮試營運 力拚明年底13鄉鎮市達陣

    南投「幸福巴士」集集鎮展開試營運，明年底力拚13鄉鎮市達陣。（圖由南投縣政府提供）

    2025/08/07 10:39

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣多數鄉鎮靠山區，部分聚落偏遠，以致大眾運輸不便，為改善偏鄉接駁，南投縣政府「幸福巴士」第5站集集鎮開通，10月5日以前試營運期間都可免費搭乘，縣府說，幸福巴士將持續推動，力拚明年底13鄉鎮市達陣。

    南投縣政府表示，幸福巴士去年9月起陸續在竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉啟動，近期水里鄉也已展開試營運，民眾只要提前1天預約，就可獲得到府接送服務，目前已運行1.5萬車次、服務4.7萬人次，改善偏鄉長輩、學生和一般民眾交通問題。

    集集鎮幸福巴士業者為福倫淨零通用發展協會，配置3輛休旅車，以因應山區狹小道路，並服務集集鎮內往返，以及竹山、名間、水里等鄰近生活圈，預計試營運至10月5日，期間都可免費搭乘。

    縣府指出，今年下半年還會發包其他鄉鎮的幸福巴士，預計明年上半年埔里鎮、魚池鄉、信義鄉的「幸福巴士」會開通，明年下半年則是草屯鎮、中寮鄉、南投市。

    另在國姓、仁愛鄉已在運行的「幸福巴士2.0」，也將建置預約系統，全力朝明年底普及全縣13鄉鎮市的目標邁進，有搭乘需求者，可撥打0800-885-658專線，或委由村里辦公室協助預約叫車。

