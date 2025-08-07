受停班池魚之殃 阿里山旅遊業成另類受災戶

阿里山國家森林遊樂區美麗的湖光山色。（資料照）

2025/08/07 10:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地區7月份接連遭受丹娜絲颱風與旺盛西南氣流肆虐，山區停止上班日多達6天，8月又接續休了4天，阿里山國家森林遊樂區在這次颱風與西南氣流受損並不嚴重，屬可以開園的程度，但因停止上班必須跟著封園，甚至出現退訂潮，重創整個觀光產業鏈，業者嘆稱「損失慘重，是另類受災戶」。

丹娜絲颱風7月6日深夜從嘉義縣布袋登陸，嘉義縣政府公告6、7日停止上班上課，阿里山森林遊樂區跟著休園2天，但這次颱風阿里山測站最強只測到8級風，僅平地的一半，災情也相對輕微，阿里山公路也暢行無阻，因而在8日上午8點就恢復開園。

就在逐漸恢復暑假旅遊榮景時，7月底西南氣流發威，7月28日嘉義沿海地區降下滂沱大雨，致多處淹水、交通受阻，嘉義縣政府在早上7點多緊急公告停止上班上課，風雨並不明顯的阿里山遊樂區也跟著封園，而且這一封就長達8天，加上阿里山公路晚間實施預警性封閉，讓遊客卻步，瞬間從暑假旅遊高峰跌至冰點。

阿里山遊樂區旅遊業者指出，這次風、水災相繼襲擊嘉義，但園區損害並不嚴重，不過因遊客心存疑慮，已預訂房間紛紛退訂，遊樂區10多間飯店以及餐廳、伴手禮店家全面受到重創，只能期待天候狀況穩定下來，讓遊客早日回流，回到正軌。

阿里山國家森林遊樂區雨季時特有美景。（資料照）

