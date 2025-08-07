為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    受停班池魚之殃 阿里山旅遊業成另類受災戶

    阿里山國家森林遊樂區美麗的湖光山色。（資料照）

    阿里山國家森林遊樂區美麗的湖光山色。（資料照）

    2025/08/07 10:31

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地區7月份接連遭受丹娜絲颱風與旺盛西南氣流肆虐，山區停止上班日多達6天，8月又接續休了4天，阿里山國家森林遊樂區在這次颱風與西南氣流受損並不嚴重，屬可以開園的程度，但因停止上班必須跟著封園，甚至出現退訂潮，重創整個觀光產業鏈，業者嘆稱「損失慘重，是另類受災戶」。

    丹娜絲颱風7月6日深夜從嘉義縣布袋登陸，嘉義縣政府公告6、7日停止上班上課，阿里山森林遊樂區跟著休園2天，但這次颱風阿里山測站最強只測到8級風，僅平地的一半，災情也相對輕微，阿里山公路也暢行無阻，因而在8日上午8點就恢復開園。

    就在逐漸恢復暑假旅遊榮景時，7月底西南氣流發威，7月28日嘉義沿海地區降下滂沱大雨，致多處淹水、交通受阻，嘉義縣政府在早上7點多緊急公告停止上班上課，風雨並不明顯的阿里山遊樂區也跟著封園，而且這一封就長達8天，加上阿里山公路晚間實施預警性封閉，讓遊客卻步，瞬間從暑假旅遊高峰跌至冰點。

    阿里山遊樂區旅遊業者指出，這次風、水災相繼襲擊嘉義，但園區損害並不嚴重，不過因遊客心存疑慮，已預訂房間紛紛退訂，遊樂區10多間飯店以及餐廳、伴手禮店家全面受到重創，只能期待天候狀況穩定下來，讓遊客早日回流，回到正軌。

    阿里山國家森林遊樂區雨季時特有美景。（資料照）

    阿里山國家森林遊樂區雨季時特有美景。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播