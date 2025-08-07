苗縣布建空品感測器、空品車陳情熱點量能不足 審計室促改善

苗縣抓空污，撒豆成兵設500個「空氣品質感測器」，但審計室認為部分陳情熱點並未布建需改善。（苗縣環保局提供）

2025/08/07 10:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣因空氣污染事件頻傳，民眾陳情、抱怨不斷， 苗栗縣政府環保局自2018年至2022年間陸續「撒豆成兵 」，布建空品感測器並打造「移動式空品應變指揮車」，盼補足空品感測器監測缺口。但審計部苗栗審計室報告指出， 縣府環保局於陳情熱點及人口密集處鄰近1公里內未設有空氣品質感測器，前年至去年75％污染潛在熱區及95％民眾陳情空氣污染熱點，其鄰近1公里內無空氣品質應變指揮車進駐，認為苗縣府環保局仍有改善之處。

苗縣府環保局則回應，空品應變車以災害應變為首要任務，其次為民眾陳情熱區特定目標監控，因陳情案有不同樣態，須依照污染案件特性，判斷適合採用的稽查工具。另外，稽查對象附近有無合適位置可供停放，也須納入評估。

苗縣府環保局也強調，針對感測器偵測出現高值之點位，目前正統合稽查人力，希望以最少人力，達到精準稽查目標。縣府環保局也補充，今年度已規劃10台任務型感測器，裝設於竹南、頭份等高人口密集區的高樓層區域，環保局也會因應陳情案滾動調整裝設位置。

苗栗審計室報告指出，運用地理資訊系統（QGIS）套疊結果，發現同一地點民眾陳情 超過10次熱點，及平日活動人數大於假日活動人數3倍的平日活動高密度場域，其鄰近1公里內未 設置感測器者，各有6處；至於過去2年度鄰近1公里內無空品應變車進駐者，分別有9處及23處，認為環保局應改善。

