雲林暑假未成年失蹤案件增2成竟和家長有關 專家籲管教隨年齡而彈性

雲林暑假期間未成年失蹤件數較日常增約2成，主因多是和家長意見不合，日前虎尾警分局接獲報案，家長因與孩子吵架，少年負氣離家，幸經2小時順利找回。（圖由虎尾警分局提供）

2025/08/07 10:21

〔記者李文德／雲林報導〕雲林暑假期間未成年失蹤人口案件較往常增加約2成，主因竟和家長密切相關！日前雲林縣一名國中少年，因和家長發生爭執所以負氣離家，家屬報警後順利完成尋人任務。對此專家呼籲，家長在管教孩子時應隨著年齡增長調整「彈性」，並多多陪伴與關懷。

依據雲林縣警察局統計，7月迄今，受理未成年失蹤人口共7件，其中5件尋獲，另2件尚未尋獲。警方分析，暑假期間未成年失蹤人口比非暑假時期增加大約2成，主要離家原因多是「跟父母意見不合」。

虎尾警分局日前接獲民眾報案，其國中兒子因和家人發生爭執因此負氣離家，但該名少年過去未有離家紀錄，加上近期交友情況較複雜，讓家人們十分擔憂，由於少年的手機多由家人保管，沒辦法以通訊方式聯繫，警方進而調閱周邊路口監視器。畫面顯示少年離家時，是搭乘機車離去，警方鎖定車牌號碼找到車主住址，前前後後花費2小時尋獲少年。

雲萱基金會執行長王招萍指出，青少年階段是孩子與同儕的認同階段，受到朋友的影響較大，因此家長管教子女應當隨著其年齡增長做出適度調整，更必須兼具彈性，不能從國小到高中職採一致作風。

王招萍建議，家長應多花點時間陪伴與關懷，從中了解孩子想法，並掌握其交友狀況，並從家庭關係引導青少年建立穩定情緒，當孩子出現情緒、行為異常，應當給予適時引導或支持。

