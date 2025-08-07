連續豪雨沖刷 濁水溪高灘地消失數公頃

不堪湍急溪流沖刷，濁水溪左岸西螺大橋下方一大片高灘地塌陷流失。（記者黃淑莉攝）

2025/08/07 09:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕連續豪大雨，濁水溪溪水暴漲，湍急溪流導致高灘地坍塌、流失，水利署第五河川分署推測西螺大橋下游左岸約2.2公頃灘地消失，承租農民的菜園、設施也被沖走。四河分署指出，將利用枯水期執行灘地保護工程。

承租高灘地的西螺菜農說，高灘地原本在前方約數百餘公尺，去年凱米颱風遭沖刷退縮，這次西南氣流帶來連日豪大雨又退縮一大塊，原本已可以採收及剛播種的蔬菜全軍覆沒，就連黑色網子等設施也被沖走，損失慘重。

另有農民質疑，濁水溪河床水路好像有改變，湍急水流一直往左岸沖刷，擔心再有颱風或豪大雨災情會擴大，恐有危險之虞。

四河分署副分署長張朝恭表示，受到丹娜絲颱風及後續引進的西南氣流，中南部連續多日強降雨，濁水溪流域7月31日在自強大橋、西濱大橋段水位都達3級警戒，推估流量達5000CMS以上，雖堤防安全沒有問題，但造成左岸部分高灘地退縮。

張朝恭指出，主要影響範圍在西螺大橋下游400公尺的一處高灘地，塌陷流失長度約850公尺，面積初估約有2.2公頃，對此分署已提列灘地保護工程計畫，將利用枯水期施工，預計今年底會完成。

至於水路改變問題，張朝恭說，將利用沙塘帶就地取材的柔性工法來保護，同時也會做河道整理，將整個水路流進行導正。

