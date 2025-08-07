五星好評駕駛！幼兒園校外教學搭公車 小朋友手繪卡片致謝「吳哥哥」

新南國小學童手繪感謝卡片致謝「吳哥哥」，表達滿滿謝意。（圖由南市公運處提供）

2025/08/07 10:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市新南國小附設幼兒園日前進行校外教學，選擇市區公車0左路作為交通工具，小朋友在老師引導下學習搭車禮儀，對駕駛吳晨恩親切問候、平穩駕駛留下深刻印象，課後更手繪感謝卡片致謝「吳哥哥」，表達滿滿謝意。

據了解，新南國小附幼學童於校外教學後搭乘市區公車0左路返回學校。在校外教學前，小朋友首先運用老師拍的探路照片進行戶外教育的導覽，再討論搭公車的支付方式和幣值；接著認識搭公車的安全和禮貌，最後繪製行前通知單，讓小朋友對於搭乘公車更為期待，開心直呼「搭公車囉！」、「按鈴下車」。

老師在Google評論留下五星好評，感動寫下：「他眼見是幼兒，就請我們稍等，將車子右傾降低再讓小朋友上車，並熱情打招呼……開車不疾不徐，擔心幼兒安全，確認都有座位或站穩後才啟動。」並補充吳駕駛記得老師的下車地點，貼心提醒避免忙亂遺忘。

南市公共運輸處代理處長蔡世勛說，對於民眾表揚的優秀駕駛，公運處均轉請業者嘉勉表揚，並納入優良駕駛票選；若有服務疏失則會要求業者查處與加強訓練。公運處也鼓勵民眾多給予正面鼓勵，凝聚公車服務正能量，共同打造大台南公車的優質文化。

新南國小附幼學童搭公車進行戶外教學。（圖由新南國小附幼提供）

