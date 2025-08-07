宜蘭紅龍果評鑑 紅肉組、甜王組冠軍出爐

宜蘭紅龍果今年盛產、品質佳，果農陸續投入採收，今年初估產量逾1200公噸。（圖由宜蘭縣政府提供）

2025/08/07 10:03

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭紅龍果今年盛產、品質佳，果農陸續投入採收，今年初估產量逾1200公噸，每年最受矚目的「蘭陽紅龍果品質評鑑競賽」結果也出爐，紅肉組、甜王組分別由員山鄉農會李定紘及吳智瑋奪冠。宜蘭縣政府農業處表示，參賽果品全數經農藥殘留檢驗合格，品質安全有保證。

宜縣府農業處表示，宜蘭紅龍果產區主要在員山鄉、三星鄉、礁溪鄉、羅東鎮等鄉鎮，今年種植面積約43公頃，因富含豐富維生素、礦物質、膳食纖維、多酚類、花青素等植化素，除營養價值高，又是消暑聖品，大獲市場歡迎。

今年「蘭陽紅龍果品質評鑑競賽」中的紅肉組及甜王組冠軍，均獎落員山鄉農會所輔導的紅龍果產銷班班員，李定紘奪下紅肉組冠軍，吳智瑋則榮獲甜王組第一名。宜蘭縣代理縣長林茂盛說，感謝冠軍農友，堅持以草生栽培、友善環境的方式，提供消費者最安全、健康且優質果品。

李定紘從事機車行業超過30年，2000年起在自家農地栽培紅龍果，種植面積約3分地，也是果農的妻子賴玉華，今年替丈夫李定紘報名參賽，榮獲紅肉組冠軍及甜度亞軍。

賴玉華分享，栽培過程除使用產銷班共同採購的有機肥料外，也全面改用液肥，雖然栽培成本增加，但是能夠有效發揮肥料功效，並減少流失，對於果園的土壤管理更具成效，同時配合有機及無毒防治資材、草生栽培，讓果品更健康。

宜蘭紅龍果農賴玉華（右），替丈夫李定紘報名參加「蘭陽紅龍果品質評鑑競賽」，榮獲紅肉組冠軍及甜度亞軍，接受宜蘭代理縣長林茂盛表揚。（圖由宜蘭縣政府提供）

