敲碗成功！彰化百年貓鼠麵 重新開放內用時間曝

有104年歷史的貓鼠麵即將重新開放內用。（記者湯世名攝）

2025/08/07 10:09

〔記者湯世名／彰化報導〕敲碗成功！彰化市陳稜路有104年歷史的知名小吃「貓鼠麵」去年3月停止內用，只提供冷凍品外賣，讓不少老顧客難掩失望，1年多來頻頻詢問「何時再開放內用」，店家評估多時，為了帶給大家更溫馨的用餐體驗，決定重新開放內用，店面重新粉刷、桌椅翻新，店家並表示，重新開放內用最快會落在8月中旬左右，貓鼠麵將以全新面貌與大家重逢。

位於彰化市陳稜路上的「貓鼠麵」創立於1921年，店名來自第一代老闆陳木榮，因為生肖屬鼠，加上身形瘦小，熟客直接用台語稱呼「老鼠仔」，由於台語發音與中文「貓鼠」相近，後來店名就直接叫做「貓鼠麵」，也是「彰化小吃三寶」之一，另外兩樣是肉圓與爌肉飯。

貓鼠麵湯頭鮮甜，配上雞捲、香菇丸、手工燕丸，就是招牌的「三寶麵」，前總統蔡英文就曾到訪用餐，對於餐點讚不絕口。

不過去年3月貓鼠麵店家突然宣布暫停內用，改賣「冷凍三寶」雞捲、香菇丸、紅麴肉丸，消息傳出引發老饕哀號不捨，店家曾說是人手不足加上要養身子，只好忍痛停止內用；不過經過1年多來大家頻頻敲碗希望再度開放內用，店家評估多時也認為時機已到，終於決定再度開放內用。

第4代子女表示，店內已重新粉刷、整理，桌椅也持續翻新中，預估最快8月中旬左右以全新面貌與大家重逢，不過未來營業時間會有所縮短調整；希望大家拭目以待，讓他們可以再提供熱騰騰的麵食給客人享用。

貓鼠麵的招牌三寶麵，裡頭有手工雞捲、香菇丸與燕丸。（資料照）

百年貓鼠麵即將重新開放內用，店家加緊整理店面。（記者湯世名攝）

前總統蔡英文（左1）曾到「貓鼠麵」用餐。（資料照）

