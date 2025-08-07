系金A！中市圖「衣服圖書館」 民眾借書還可挑二手衣

上楓圖書館鼓勵愛書人擁抱書香，借書還能兌換二手衣。（圖：市府提供）

2025/08/07 09:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕借書還能兌換衣服！ 台中市立圖書上楓分館是台中市首座以「環境教育」為特色打造的圖書館，結合永續概念，暑假推出「衣服圖書館」，借書加碼兌換二手衣，只要借10本書，就能挑選1件二手衣，鼓勵愛書人享受書香之餘，一起為環保盡心力，吸引不少人借完書後忙著「逛衣服」，挑選心怡衣物。

文化局指出，上楓圖書館是台中市首座以「環境教育」為特色打造的圖書館，2022年啟用以來，除推廣閱讀，更是環境永續的實踐場域，辦理多元環境永續主題活動。

請繼續往下閱讀...

文化局指出，上楓圖書館借鏡國內外「共享衣櫃」及「衣服圖書館」理念，首次於暑期推出創意借書換衣的「衣服圖書館」活動，將民眾捐的衣物整理後，在圖書館一樓佈置出小型衣服展示區，民眾只要借閱10本書，即可挑選一件喜歡的二手衣物（成人與兒童服飾皆有），完成借書取衣任務後，還可參加抽獎活動，活動不僅是物品的轉換，更是永續理念的實踐。

文化局指出，活動推出以來廣受好評，不少人借完書都急著去「逛衣服」，挑選合適的衣物，大人小孩都積極「尋寶」，很多參與家長肯定活動意義，強調，兌換二手衣雖不是帶子女上圖書館的主要目的，但圖書館能借書看書累積知識，還能教孩子學習分享、珍惜資源，甚至找到喜歡的衣物，活動非常有意義。

文化局指出，上楓圖書館的「衣服圖書館」開放到8月31日，歡迎民眾上圖書館以書換衣，擁抱書香更以行動支持環保永續。

上楓圖書館的「衣服圖書館」借書還能兌換二手衣，獲熱烈迴響。（圖：市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法