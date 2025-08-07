為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    系金A！中市圖「衣服圖書館」 民眾借書還可挑二手衣

    上楓圖書館鼓勵愛書人擁抱書香，借書還能兌換二手衣。（圖：市府提供）

    上楓圖書館鼓勵愛書人擁抱書香，借書還能兌換二手衣。（圖：市府提供）

    2025/08/07 09:56

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕借書還能兌換衣服！ 台中市立圖書上楓分館是台中市首座以「環境教育」為特色打造的圖書館，結合永續概念，暑假推出「衣服圖書館」，借書加碼兌換二手衣，只要借10本書，就能挑選1件二手衣，鼓勵愛書人享受書香之餘，一起為環保盡心力，吸引不少人借完書後忙著「逛衣服」，挑選心怡衣物。

    文化局指出，上楓圖書館是台中市首座以「環境教育」為特色打造的圖書館，2022年啟用以來，除推廣閱讀，更是環境永續的實踐場域，辦理多元環境永續主題活動。

    文化局指出，上楓圖書館借鏡國內外「共享衣櫃」及「衣服圖書館」理念，首次於暑期推出創意借書換衣的「衣服圖書館」活動，將民眾捐的衣物整理後，在圖書館一樓佈置出小型衣服展示區，民眾只要借閱10本書，即可挑選一件喜歡的二手衣物（成人與兒童服飾皆有），完成借書取衣任務後，還可參加抽獎活動，活動不僅是物品的轉換，更是永續理念的實踐。

    文化局指出，活動推出以來廣受好評，不少人借完書都急著去「逛衣服」，挑選合適的衣物，大人小孩都積極「尋寶」，很多參與家長肯定活動意義，強調，兌換二手衣雖不是帶子女上圖書館的主要目的，但圖書館能借書看書累積知識，還能教孩子學習分享、珍惜資源，甚至找到喜歡的衣物，活動非常有意義。

    文化局指出，上楓圖書館的「衣服圖書館」開放到8月31日，歡迎民眾上圖書館以書換衣，擁抱書香更以行動支持環保永續。

    上楓圖書館的「衣服圖書館」借書還能兌換二手衣，獲熱烈迴響。（圖：市府提供）

    上楓圖書館的「衣服圖書館」借書還能兌換二手衣，獲熱烈迴響。（圖：市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播