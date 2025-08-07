助壯世代圓大學夢 嘉大「第三人生大學」招生中

嘉大「第三人生大學學分學程」的生活美藝課程以茶文化與生活美學為主題。（嘉大提供）

2025/08/07 09:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕響應終身學習，嘉義大學今年首度開設「第三人生大學學分學程」，廣邀壯世代與資深公民參與「生活美藝」、「農好養生樂活」及「保健與樂活」三大主題課程，原訂於8月11日報名截止，考量近日中南部豪雨致報名不便，校方延長線上與紙本報名時間至8月25日止。

校方表示，「生活美藝學分學程專班」、「農好養生樂活學分學程專班」與「保健與樂活學分學程專班」3個專班，預計招收對茶產業、茶文化、文學、藝術、美學、藝術教育與相關文化創意產業有興趣學生，培養具有樂活、保健與養生的健康高齡化再學習為目標，搭配提供香草植物芳香療癒、有機農業等課程、作物栽培管理、植物健康照顧與景觀與生活美學等互動課程，享受學習樂趣，豐富個人生活。

招生對象以年滿55歲，且具高中職以上學歷為優先，30至55歲社會人士亦可報名。學員完成所選讀的專班領域課程，將由教育部頒發學分學程證書，若日後想取得學士學位，可繼續修讀學分學程專班所屬之學系畢業學分數（128學分）課程後，由學校頒發學士學位，總修讀時間（含專班）可於10年內完成。

校長林翰謙表示，因應台灣邁向超高齡社會，教育部今年啟動「第三人生大學試辦計畫」，為壯世代創造多元學習機會，許多長者年輕時因環境限制無法繼續升學，第三人生大學就是要彌補這個遺憾，此計畫不僅是提供學習機會，更希望退休人士能將豐富的人生經驗帶進校園，與年輕學子交流互動。

嘉大「第三人生大學學分學程」的農好養生樂活課程體驗農產加工。（嘉大提供）

嘉大「第三人生大學學分學程」的保健與樂活課程參訪觸口自然教育中心。（嘉大提供）

