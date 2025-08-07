新北板橋江翠北側重劃區130戶社宅 最快年底完工、明年入住

新北市板橋區江翠段社會住宅最快今年底完工，提供130戶社宅。（圖由城鄉局提供）

2025/08/07 09:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在板橋區江翠北側市地重劃區興建社會住宅，目前施工中，預計今年底完工，提供130戶社宅單元，規劃明年上半年公告招租、下半年入住。

新北市城鄉發展局長黃國峰指出，江翠段社宅基地位於板橋區華江一路上，鄰近江翠國小及江翠國中，距捷運江子翠站僅步行約6分鐘可到達；基地面積約2339平方公尺，為1棟地上11層、地下3層共130戶的青年社會住宅。

黃國峰表示，考量基地周邊區域開發的社會福利及生活需求，建築物規劃1至2樓設置公共托老中心、身心障礙者社區式日照中心等社福設施，結合辦公與商店空間，提供居民機能完善與方便舒適的環境；3樓以上為青年社會住宅單元，為保障身障弱勢居住需求，留設5%提供身障戶入住，社宅透過量體集中配置的設計，使開放空間最大化，擁有大面積景觀及採光面，結合綠建築、智慧建築、通用設計、住宅性能評估等，打造宜居生活空間。

新北市副市長陳純敬說，社宅政策需要長期穩健地推動，新北市透過多元策略增加社宅數量，包括都更分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式，與中央合作興辦3.6萬戶社宅，其中板橋區規劃中、興建中及已完工的社宅總計5688戶。

城鄉局說明，板橋江翠段社宅預計2026年上半年公告招租、下半年入住，採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群，未來將持續尋找合適土地規劃興建社宅。

新北市副市長陳純敬視察板橋江翠段社會住宅工程進度，並聽取簡報。（圖由城鄉局提供）

