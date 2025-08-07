為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    預防屈公病、登革熱 花蓮市公所加強噴藥防治蚊蟲蟑螂

    隨著中國廣東省屈公病疫情升溫，花蓮市公所即日起加強市區排水溝噴藥消毒作業，希望有效抑制蟑螂等病媒害蟲孳生。（公所提供）

    2025/08/07 09:25

    〔記者王錦義／花蓮報導〕屈公病和登革熱都是透過帶有病毒的病媒蚊叮咬而感染，隨著中國廣東省屈公病疫情升溫，花蓮市公所即日起加強市區排水溝噴藥消毒作業，希望有效抑制蟑螂等病媒害蟲孳生。公所指出，花蓮市民國路美食林立，吸引眾多遊客與市民前往，但排水溝經常發現油污成為蟑螂、鼠患孳生的溫床，因此加強民國路排水溝的消毒作業。

    花蓮市清潔隊今針對市區民國路等路段排水溝進行噴藥消毒作業，希望有效抑制蟑螂等病媒害蟲孳生，公所指出，民國路美食林立，吸引眾多遊客與市民前往，但隨之而來的油煙與廢水排放問題若未妥善處理，將對環境衛生造成嚴重影響。餐飲業者應依法安裝油脂截留器，杜絕將廢油廚餘直接倒入水溝的行為，否則不僅容易產生惡臭，也將成為蟑螂、鼠患孳生的溫床，危及居民生活品質。

    市公所清潔隊長吳慶展說，清潔隊平時即定期針對民國路排水溝進行清疏作業，今日執行噴藥，加強病媒害蟲防治。他透露，以往經常可以在商家周邊水溝內發現大量油帶與皂化油垢，不僅堵塞排水系統，形成積水易成為蚊子孳生溫床，更伴隨惡臭氣味，嚴重影響市容與公共衛生，若有查獲相關情形，清潔隊也將開罰，並持續向店家宣導油水分離的重要性。

    市長魏嘉彥說，整體市容的衛生環境需要大家共同守護，期望店家發揮公德心，也確保消費者享用到衛生安全的料理；他也提及，因應全球屈公病疫情，敬請規劃前往流行地區的民眾，務必留意做好自身防護，而市公所會持續加強防治病媒蚊工作，也請大家定期檢視戶內外環境，清除積水容器，避免成為蚊子孳生溫床。

    隨著中國廣東省屈公病疫情升溫，花蓮市公所即日起加強市區排水溝噴藥消毒作業，希望有效抑制蟑螂等病媒害蟲孳生。（公所提供）

