竹市府漆毀街頭藝術惹議 Candy Bird重繪牆面傳遞遠見

新竹市東門市場3樓Candy Bird作品遭市府施工時塗銷，經邀藝術家再次創作，已完成「放大鏡」的新彩繪作品。（照片由開門工作室提供）

2025/08/07 09:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府進行東門市場3樓的改造工程，今年6月初竟將原本藝術家Candy Bird的創作直接漆掉塗銷，市府未詢問藝術家就直接破壞的行徑挨批是「藝術killer」。此事經市議員劉康彥與劉彥伶揭露後，市府亡羊補牢趕緊停工並邀請藝術家現勘後，Candy Bird已重新彩繪新的牆面，並以放大鏡為名，旨在傳達「重視藝術是凝聚地方的遠見」為概念，期未來政府單位能重視藝術作品原創性。

劉彥伶與劉康彥說，Candy Bird是具代表性的街頭藝術家，在東門市場的創作是2016年的作品，當時的時空背景，正是東門市場再次被社會關注的時刻。2015年由清、交大同學組成的開門工作室進駐東門市場，學生用導覽、藝術、工作坊、紀錄片各種方式，試圖重現東門市場的生機。沒想到竟遭到市府的破壞，此事件也在藝術界引起軒然大波，痛批市府不重視藝術創作與在地歷史文化，是藝術文化的killer。

劉彥伶說，在開門工作室KhuiMng Studio協助聯繫畫家本人到場現勘後，已由藝術家再次完成新的彩繪作品，新彩繪名稱是放大鏡，意在傳達「重視藝術是凝聚地方的遠見」概念。而她與劉康彥也提案要求工務處設定施工流程，並制定相關SOP，避免藝術創作因為工程而毀損，並籲市府記取此次教訓，未來若有相關藝術家的創作，應依流程進行，避免再犯相同錯誤。

新竹市東門市場3樓Candy Bird作品遭市府施工時塗銷，包括市議員劉康彥及劉彥伶都很關心，要求市府需邀藝術家再次創作，並訂定相關的工程SOP流程。（劉彥伶提供）

