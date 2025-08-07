靈媒文化幕後推手屏東部落大學開課 傳承排灣族傳統祭典

《靈媒與她們的產地》特展現於屏菸1936文化基地屏東原民館展出。（記者羅欣貞攝）

2025/08/07 09:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在原住民部落大小祭儀中，靈媒扮演族人與祖靈間的橋樑，受到時代變遷與外來宗教影響，部落傳統信仰、靈媒制度面臨挑戰，出身於屏縣春日鄉靈媒家族的翁玉華，從協助具靈媒身分的母親開班授課到自己成為屏縣部落大學資深講師，推廣靈媒文化不遺餘力。

屏東縣力里系部落去年舉辦五年一度的人神盟約祭（maljeveq），善靈駐守部落庇佑族人一年，今年即將迎來送靈祭（pusaw），恭送善靈回歸靈界，屏東縣府原住民處表示，全台僅剩不到10個部落仍依排灣族傳統進行人神盟約祭，部落大學依族群規劃在地課程，講師翁玉華7月起開設課程「是結束也是開始－力里系部落送靈祭禮俗」，連續六週在歸崇聚會所授課。

「我只是一個推動者」，翁玉華說，靈媒有所謂的師父，不過師徒間多以口傳記憶，有感於靈媒面臨斷層危機，她帶著錄音機、攝影機到祭場，記錄下祭詞、進行方式與其文化意涵，將母親抄寫的片假名轉為羅馬拼音，用書寫系統建立起繁複的歲時祭儀程序。

排灣族力里系maljeveq今年登錄屏縣民俗類文化資產，力里系包括力里與歸崇部落，共有12位靈媒，比其他鄉鎮多。翁玉華表示，人神盟約祭與送靈祭是排灣族唯二供俸祖靈的祭典，傳統領袖、祭司、靈媒、族人各司其職，部落組織的完整攸關祭儀文化的延續。

屏東縣府現於屏菸1936文化基地原民館舉辦《靈媒與她們的產地》特展，蒐羅縣內40多位靈媒的真實故事，展至10月26日。

翁玉華（左）為《靈媒與她們的產地》特展諮詢顧問。（圖由屏東縣政府提供）

屏東部落大學講師翁玉華開設送靈祭的課程。（圖由屏東縣政府提供）

