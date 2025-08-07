水果受氣候衝擊減產 掀起盆栽居家自種風潮

果樹盆栽正夯，在家自己種，葡萄柚即將採收。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/07 09:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕從去年中開始，受颱風、豪雨、溫差等氣候因素影響，國內各類水果的產量都銳減，導致價格飆漲，甚至有錢買不到，目前掀起以盆栽方式居家自種的風潮，用心呵護，收成衝擊較小，享受「拈花惹草」的樂趣，又有園藝佈置的功能，深受歡迎，近來買氣增加3成。

台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，在園藝盆栽的運用上，果樹原本扮演重要的角色，包含葡萄、水梨、仙桃、龍眼、荔枝、木瓜、草莓、番茄、金桔、柚子、甜檸檬，以及芒果、百香果、無花果等，種類繁多。

請繼續往下閱讀...

黃毅斌強調，居家自種，有庭院設施的屏障，可減緩強風豪雨的衝擊，尤其在澆灌、施肥等管理工作上，民眾只要多加用心，氣候影響會比大規模的專業栽培區來得小很多，一樣順利收成，因此受到青睞。

黃毅斌提到，目前正流行的果樹盆栽，兼具園藝佈置、美化環境的功能，民眾可考慮生長習性，以及個人喜好，選擇大小不同的規格，體驗親手種植的樂趣。

黃毅斌說，也有人甚至玩出了興趣，以土檨仔為砧木，稼接了黑香、金煌、紅龍、黃蜜文等其他品種，開發新的芒果盆栽，引起矚目。

透過嫁接方式，將不同品種的芒果種在一起，相當特別。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法