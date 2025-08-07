為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    本週酷熱下週恐有颱風接近 吳德榮：觸台機率約30％

    今起3天盛夏再臨，全台最高氣溫將升至38度左右，要注意防曬、防中暑。（資料照）

    2025/08/07 09:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕清晨各地區平地的最低氣溫約在21至23度之間，今起3天（7-9日）盛夏再臨，全台最高氣溫將升至38度左右，要注意防曬、防中暑。下週可能有熱帶擾動，颱風影響機率約30%，不確定性大，需持續觀察。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週六受太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱，最高氣溫將升至38度左右，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；各地區氣溫為：北部23至38度、中部21至36度、南部23至37度、東部22至35度。

    下週日至週三（10至13日）各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；有熱帶擾動雲系通過呂宋島、進入南海後，南方水氣逐漸北移、大氣趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。

    吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）下週起菲律賓及台灣東方海面有熱帶擾動醞釀，並偏西移動；下週四模擬顯示，颱風範圍觸及台灣的機率仍偏低，約僅30%。而美國模式（GFS）模擬的強度較強，下週三在巴士海峽，吳德榮強調，由於各國模式還不一致，顯示不確定性大，需持續觀察。

