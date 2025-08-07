小威加油！住家風災惡火全毀父癌逝 他勇敢面對困境

小威住家因火警全毀。（小威提供）

2025/08/07 09:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉從事社工工作的「小威」，曾在社福團體當義工近20年，然而水火無情，住家7月時連遭丹娜絲颱風吹掀屋頂、停電，15日更因漏水導致電器走火，烈火將住家全燒毀，月底又遇大豪雨淹水，還沒空整理，8月4日70歲父親因癌末過世；人生接連遭遇重擊，無家可歸，小威打起精神處理父親喪事，友人、地方人士得知協助送暖，讓小威感受社會溫暖，堅強面對困境。

42歲的小威全家住六腳鄉灣南村鄉間一處農舍，母親20年前癌症過世，父親7年前罹癌，小威與妹妹長期支付父親醫藥照護費1個月7萬多元，負擔沉重；癌末的父親去年返家療養，但7月6日丹娜絲颱風來襲，不僅住家屋頂破損還停電，因抽痰機、氧氣機等設備需電力，小威和妹妹將父親轉送醫院治療。

電力修復後，7月15日早上小威外出，沒想到鄰居來電「你家失火了！」他趕緊返家，只見熊熊烈火已將家燒毀，原來是因漏水導致電器走火；小威在臉書寫下「人生的大關，一關接著一關來，強撐笑臉的背後是數不盡的心酸與心痛！就算人撐過了，但心過得了嗎！」然而老天的考驗還沒結束，4日父親癌末離世。

小威老家現在剩下各類災後廢棄物，從事營建相關行業的朋友評估，光清運至少要8、90萬元，更別論災後重建，無家可歸的他曾借住同學家，現在則住在公司宿舍。

小威大學就讀社工科系，友人曾在社福團體工作，因而投入當義工，愛好攝影的他還常幫公益活動照相、修圖，友人見他人生連遭重擊，非常難過，「做公益這麼多年的好人」，邀集朋友集資關懷，朴子市文化里長楊石旭則代轉多位善心人士的善款，希望能幫忙度過難關，嘉義市嘉邑行善團、慈濟基金會等單位也協助急難救助，讓小威非常感恩。

小威與妹妹目前在朴子市立殯儀館辦父親喪事，前來關心的黃姓友人說，小威對人和善，當社福團體義工多年，但老天卻接連給他不斷的考驗，未來的路更是漫長，盼社會大眾能給予幫忙與協助。

小威家曾遭大淹水。（小威提供）

烈火將小威住家全燒毀。（小威提供）

小威住家屋頂曾被颱風吹破。（小威提供）

小威父親本月4日過世。（記者林宜樟攝）

黃姓友人慰問小威。（記者林宜樟攝）

