旗津風箏節8/9登場 130隻造型風箏雨後亮相

2025旗津風箏節8/9登場，共130隻造型風箏齊聚。（觀光局提供）

2025/08/07 09:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025旗津風箏節暨氣墊水樂園因受天候因素影響，原8月2日活動日延到8月9日起、連續兩週的週六、日登場，除各式海洋主題造型風箏共130隻漫遊天際，還有風箏施放、風車DIY及親子派對等各式體驗。

觀光局長高閔琳表示，今年旗津風箏節白天有各式風箏展演，夜間有夜光風箏、電音派對及火舞表演，氣墊水樂園自下午3點到晚上8點，歡迎大家搭渡輪前往，盡情享受高雄熱情，開心Fun暑假。

請繼續往下閱讀...

觀光局說明，8月9日於旗津沙灘吧舉辦「電音派對」，不分男女，只要身著比基尼，即可享旗津沙灘吧飲料2小時暢飲；8月16日「親子派對」則邀請小朋友身穿海洋元素服裝來旗津同樂，雙週日晚上有精彩的火舞表演。

為了讓來旗津的小朋友清涼一夏，氣墊水樂園除巨無霸戲水池及水上步行球，今年新增「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」及「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」等4座新氣墊設施。

到旗津還可順遊「高雄燈塔」，壯闊高雄港灣一覽無遺，再到旗津老街品嚐在地海鮮美味，從早到晚都好玩，歡迎大家趁天氣好轉雨過天青，與親朋好友相約，一起來旗津住一晚，享受親子暑假時光。

交通局說明，8月9日至8月17日連續兩週六、日，視當日車流及旗津地區停車位狀況，實施四階段彈性交通管制。離場車流疏導，規劃踩風大道（污水處理廠至旗津一路段）機動開放南下小客車單行疏導措施。

2025旗津風箏節8/9登場。（觀光局提供）

旗津風箏節今年氣墊水樂園增加多項刺激好玩遊戲，清涼消暑。（觀光局提供）

氣墊水樂園人氣高，每年都吸引大批孩童玩到嗨。（觀光局提供）

高市府建議民眾搭大眾運輸參加風箏節。（觀光局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法