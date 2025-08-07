為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北拾荒嬤驟逝10隻小雞流浪公園 動保處媒合三重高中收容

    汐止區獨居阿嬤過世後，所飼養的10隻小雞經動保處媒合送三重高中收容，成為生命教育教材。（圖由新北市動保處提供）

    汐止區獨居阿嬤過世後,所飼養的10隻小雞經動保處媒合送三重高中收容,成為生命教育教材。(圖由新北市動保處提供)

    2025/08/07 09:16

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市汐止區1位獨居的吳姓阿嬤驟逝，生前悉心呵護的10隻日本雞幼雛四處流浪，經常出現在五分埤生態濕地公園，當地里長通報市府動物保護防疫處前來協助。動保處長楊淑方指出，動保處派員帶回安置，媒合三重區三重高中收容，成為學子最珍貴的生命教育課教材，由師生共同照護。

    當地里長說，吳阿嬤平日拾荒維生，性情溫和，子女目前皆在外縣市成家立業，平時少有返家探望，阿嬤雖然生活清苦，卻相當珍惜這群小雞，然而阿嬤過世後，小雞們失去依靠，時常出現在公園步道與濕地樹叢間，里長擔憂牠們的生活與安全，因此向動保處求助。

    動保員程沛宏回憶，當天抵達現場時，這10隻小雞僅約拳頭大，見有人接近便四處竄逃，動用4、5名人員圍堵才成功帶回動物之家，經獸醫師檢查確認每隻小雞均健康無虞，在媒合之下找到三重高中熱情接納。

    三重高中指出，將結合校內生物與環境課程，將小雞納入自然生態區，由師生共同參與飼養與管理，學生將分組負責日常照顧與行為觀察，教師也會引導學生思考「責任、承諾與尊重生命」的核心價值，盼學子在實作之餘體會生命教育的意涵。

    動保處補充，飼養動物均應秉持「終養不棄」原則，若因特殊情況無法繼續飼養，應聯繫當地動保機關或尋求動保團體協助媒合，切勿棄養，否則依照「動物保護法」規定，棄養者可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

    汐止區獨居阿嬤過世後，所飼養的10隻小雞經動保處媒合送三重高中收容，成為生命教育教材。（圖由新北市動保處提供）

    汐止區獨居阿嬤過世後，所飼養的10隻小雞經動保處媒合送三重高中收容，成為生命教育教材。（圖由新北市動保處提供）

