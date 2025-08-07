中捷營運4年虧逾31億 審計部︰近3年虧損已達資本額近9成

中捷營運4年虧31億，審計部指近3年來虧損已達資本額的89.40％。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/07 09:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線已營運4年多，審計部指出，2022至2024年運量均不如預期，截至2024年度止，累計虧損31億2,911萬餘元，為資本額35億元之89.40％，要求改善；中捷公司表示，已積極推出創新行銷方案以提升運量，減少虧損，並管控各項成本支出，使虧損逐年降低。

審計部表示，中捷公司於2021年4月25日開始正式營運，而運量自首年2021年度之 418萬餘人次，增長至2024年度的1,580萬餘人次，已逐年成長，但是未達預算成長目標。

審計部指出，2022年運量的預算數為1989萬人次，實際為932萬餘人次，2023年為1854萬人次，實際為1333萬人次，2024年為1861萬人次，實際為1580萬人次，雖有成長，但還是未達預算數。

另外，與廠商簽訂車站刊登廣告租賃案，去年10月份上刊率介於3.40％至121.90％，平均31.67％，其中逾50％者僅市政府站、文心崇德站及高鐵台中站，且有部分閒置空間尚待出租，應該改善。

中捷公司表示，積極尋覓車站可刊登廣告版位，並將相關資訊推播於公司官網及自媒體，另將優化閒置空間硬體設施，提升廠商租用意願，也將針對小型（畸零）空間積極訪商並引進無人商店、智慧販賣機及分時段攤商等商業活動，以增裕收入。

