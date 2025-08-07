為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    以為「偷心」賊幹的！ 台東車站前「愛心」板送修 2週後回「心」轉意

    人偶原本剛做好模樣。（擷取自縣府網站）

    人偶原本剛做好模樣。（擷取自縣府網站）

    2025/08/07 09:19

    〔記者劉人瑋／台東報導〕沒有人偷走台東的心，只是修好破碎的心，台東火車站前立著4個玻璃纖維人偶，各舉「我」、「愛」、「台」、「東」字板，其中「愛」以愛心圖案示之，去年颱風「愛心」板掉落未修，日前竟然被民眾發現，落了一地的心竟然被偷，成了「偷心」，數日來陸續向車站報案「你們的心被偷了！」縣府強調，是「補心」，2星期後送回「心」。

    站前有尊原本舉愛心板的人偶，手掌處呈不規則裂痕，板子連同握板手掌不翼而飛，無怪乎民眾會報案，許多民眾自然想到會是一旁的台東車站負責，紛紛告訴站方「心被偷了」，站務人員只能一再解釋「那不是車站負責」。

    台東縣府4年前委託藝術家設計象徵「山、田、花、海」4種台東元素人偶，並高舉「我愛台東」鐵板，去年10月強颱康芮16級強風把其中持「愛心」公仔標誌吹落到人偶腳下，當時有遊客見狀稱「所以愛會消失了？不，是愛掉了」、「舉太累也要休息一下」。

    直到日前又被民眾誤認「偷心」，徒留高舉雙手的公仔，民眾經過時，有人則站在公仔前高比愛心手勢，替代了公仔的工作。建設處表示，由於板子為鐵板重量很重，玻璃纖維不耐長期負荷再加上強風才斷裂，目前花5萬元左右，將斷掌連同板子一同送去維修，預估2星期後愛心會回來，斷掌也會接上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播