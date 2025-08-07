為省處理費亂倒2噸石棉瓦 苗栗男「一張貨單」露餡被逮

苗栗縣銅鑼工業區國道一號高架下，遭人傾倒石棉瓦等廢棄物。（圖由警方提供）

2025/08/07 08:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼工業區國道1號高架下，遭人傾倒石棉瓦等廢棄物，警方從中發現一張廠商貨物單據，循線追查行為人53歲湯姓男子到案，調查發現，湯男為了省住家石棉瓦屋頂汰換後的處理費，自行把拆卸約2噸重的石棉瓦打包，載往丟棄。警詢後將他依廢棄物清理法送辦。

苗栗警分局於7月底受理民眾報案銅鑼工業區國道1號高架下，遭人傾倒石棉瓦等廢棄物，銅鑼鄉民代表徐裕逢也po網關心。警方會同縣府環保局前往稽查，確認為約2噸重石棉瓦事業廢棄物，啟動調查。

員警現場搜尋，發現廢棄物堆中有一張廠商的貨物單據，順藤摸瓜向上溯源，查出該家廠商替湯男住家進行裝修，但湯男表示會自行處理拆卸的石棉瓦。警方再通知湯男到案，湯男坦承為了節省處理費用，因此自行用麻布袋將住家屋頂汰換的石棉瓦打包載往丟棄。

苗栗警分局呼籲業者與民眾，廢棄物清理應尋求合法途徑或廠商，發揮公德心，共同維護良好環境，切勿心存僥倖胡亂棄置廢棄物，若經查獲任意棄置行為將依法究辦，民眾勿以身試法。

湯姓男子把石棉瓦等廢棄物用麻布袋打包，放置於副駕駛座，開車載往丟棄 。（圖由警方提供）

警方從廢棄物堆中發現一張廠商貨物單據。（圖由警方提供）

