學生最怕的地方變美 台南130校廁所再獲3.3億補助翻新

開元國小的廁所以獨特的生物圖案為設計靈感。（圖由南市教育局提供）

2025/08/07 08:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市校園廁所整建計畫持續推進，近日再獲中央核定補助3億3501萬元，預計未來3年內將改善130所學校、共467間廁所，「從氣味到設計」全翻新，打造新美學空間。

自2019年起，台南已累計獲得超過7億元補助，分批推動廁所空間升級。教育局指出，部分學童因為氣味、環境不佳等因素而排斥如廁，影響健康與學習。透過整建，學校能提供更衛生、舒適的使用環境。前一期已完成的如開元國小與日新國小廁所改造案例，設計上各具特色。

開元國小廁所設計以台灣自然生態為靈感，融入多樣生物圖案，呈現趣味與教育並重的空間感；日新國小則採用工業簡約風格，搭配多元色彩，為學生創造一個既實用又美觀的如廁空間。

教育局表示，未來整建工程將視各校條件進行調整，並鼓勵學生與師長參與設計討論，結合性別友善、環保與禮儀教育理念，同時強化正確使用與清潔習慣宣導，以延長設施使用年限。未來，將持續推動計劃，讓學生不再感到陌生或排斥，更輕鬆自在地使用這些公共設施。

日新國小廁所運用工業簡約風格，搭配多元的色彩設計。（圖由南市教育局提供）

