為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學生最怕的地方變美 台南130校廁所再獲3.3億補助翻新

    開元國小的廁所以獨特的生物圖案為設計靈感。（圖由南市教育局提供）

    開元國小的廁所以獨特的生物圖案為設計靈感。（圖由南市教育局提供）

    2025/08/07 08:16

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市校園廁所整建計畫持續推進，近日再獲中央核定補助3億3501萬元，預計未來3年內將改善130所學校、共467間廁所，「從氣味到設計」全翻新，打造新美學空間。

    自2019年起，台南已累計獲得超過7億元補助，分批推動廁所空間升級。教育局指出，部分學童因為氣味、環境不佳等因素而排斥如廁，影響健康與學習。透過整建，學校能提供更衛生、舒適的使用環境。前一期已完成的如開元國小與日新國小廁所改造案例，設計上各具特色。

    開元國小廁所設計以台灣自然生態為靈感，融入多樣生物圖案，呈現趣味與教育並重的空間感；日新國小則採用工業簡約風格，搭配多元色彩，為學生創造一個既實用又美觀的如廁空間。

    教育局表示，未來整建工程將視各校條件進行調整，並鼓勵學生與師長參與設計討論，結合性別友善、環保與禮儀教育理念，同時強化正確使用與清潔習慣宣導，以延長設施使用年限。未來，將持續推動計劃，讓學生不再感到陌生或排斥，更輕鬆自在地使用這些公共設施。

    日新國小廁所運用工業簡約風格，搭配多元的色彩設計。（圖由南市教育局提供）

    日新國小廁所運用工業簡約風格，搭配多元的色彩設計。（圖由南市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播