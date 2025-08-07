財神爺又上門！45元買咖啡中千萬 國道超商3度開出特別獎

國道中山高北上全家超商第三度開出千萬特別獎，民眾花了45元買咖啡，統一發票中獎1千萬元，南區國稅局新營分局分局長楊政芬前往門市張貼紅榜慶賀。（南區國稅局提供）

2025/08/07 08:14

〔記者王涵平／台南報導〕國道中山高北上全家超商第三度開出千萬特別獎，民眾花了45元買咖啡，統一發票中獎1千萬元，南區國稅局新營分局分局長楊政芬前往門市張貼紅榜慶賀。

2025年5-6月期統一發票開獎，全家超商新營國道北店再創紀錄，近4年來第三度開出千萬特別獎，南區國稅局表示，中獎幸運兒只花45元買咖啡，幸運對中特別獎1000萬元，特別的是，這家門市繼2022年1月25日及2024年1月25日開出特別獎後，再次受到財神爺眷顧，創新紀錄。

新營分局提醒大家儘快對獎、把握領獎期限到11月5日，民眾消費時，多使用載具儲存發票，好處多多，不僅環保、還有自動對獎功能外，又可以對統一發票一般獎項，也可對雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組等獎項，中獎機會多更多。

分局指出，使用載具儲存發票，不怕發票遺失或漏未對獎，而且只要設定領獎帳戶，獎金還會自動匯入，不僅能省下千分之4印花稅，也不需要特地至指定機構領獎，省時、節稅又便利。

