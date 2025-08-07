為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中好孕專車上路滿月 3700孕媽咪受惠、補助破120萬

    台中好孕專車上路滿月，補助孕婦產檢交通補助。（圖：市府提供）

    台中好孕專車上路滿月，補助孕婦產檢交通補助。（圖：市府提供）

    2025/08/07 08:10

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中「好孕專車」7月上路迄今滿月，台中市數位發展局統計，已有超過3700位孕媽咪申請，累計搭乘達7千次，補助金額突破120萬元。

    數位局提醒，台中好孕專車搭配數位平台「台中通TCPASS」使用，從申請、使用到乘車金折抵，全都線上完成，申請及使用均極便利，尚未申請的孕婦可以趕快申請享受專屬福利。

    為體貼懷孕婦女產檢看醫生等需求，減輕交通負擔，讓準媽媽乘車心安平安，台中市政府自今年7月起推出「好孕乘車補助」服務，補助每位孕媽咪在孕期及生產後半年內可獲得共30次、每次200元的電子乘車金，最高補助金達6000元，預計今年有1萬1200名孕媽咪受惠。

    另為確保補助使用順利，請孕婦務必將「台中通」APP更新至最新版本並完成全功能會員註冊；搭車時須告知司機使用「好孕乘車補助」，並於下車前開啟定位功能，讓APP順利結算補助。

    社會局指出，任何設籍於台中市的本國籍孕婦，或其配偶設籍於台中市的非本國籍孕婦，僅需備妥孕期相關文件，即可透過「台中通」APP申請這項貼心補助，外出申請好孕專車服務。

    圖 圖
    圖 圖
