    首頁　>　生活

    獨家》往墾丁測速桿密集「像考駕照」 商家怨︰生意更難做

    恆春半島測速照相桿林立 遊客叫苦。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島測速照相桿林立 遊客叫苦。（記者蔡宗憲攝）

    2025/08/07 08:04

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島今夏觀光業慘淡，遊客銳減，酸民除了抱怨當地物價高漲，還將矛頭指向通往墾丁路上的密集測速照相桿，認為頻繁取締讓旅遊興致大減。近日，民眾發現枋山大恐龍路段與恆春亞曼達飯店前又冒出新測速桿，光南灣一帶就多達三支，讓駕駛人叫苦連天。一名老司機揶揄：「屏東縣對開往墾丁的駕駛安全真是『關愛有加』！」據統計，從南州交流道到墾丁，台一線與台二十六線沿途測速桿竟多達12支，堪稱「寸步難行」。

    根據駕駛人反映，南州至墾丁路段除固定測速桿外，還包含佳冬戰備道與尖山路段的區間測速，以及多處科技執法點，幾乎讓駕駛無處可逃。尤其台二十六線南灣路段，短短數公里內連設三支測速桿，密度之高讓遊客直呼「像在考駕照」。有網友在社群媒體抱怨：「開車去墾丁，眼睛得一直盯著速限標誌，哪還有心情看風景？」更有駕駛質疑，如此高密度的測速設置，是否真為安全，還是另有目的？

    屏東縣警局交通隊澄清，台一線至台二十六線沿線事故頻傳，經分析多與超速有關，因此針對事故熱點設置固定測速設備，旨在強化速度管理與執法成效。目前南州至鵝鑾鼻段僅有五支測速桿「值勤」，其餘為汰舊換新工程的一部分，尚未正式啟用。交通隊強調，這些設備均為既有設施更新，非新增設置，目的在於降低事故率，而非刁難用路人。

    針對新設測速桿的爭議，屏縣警局表示，枋山與亞曼達飯店前的測速桿屬設備更新工程，啟用日期將視工程進度與驗收時程而定。為避免駕駛人措手不及，警方承諾設備啟用前將發布新聞稿，並搭配告示牌與宣導活動，確保執法透明。交通隊也呼籲，駕駛人行經該路段應嚴守速限，減速慢行，才能真正保障安全。

    然而，對於頻繁的測速設置，遊客與在地居民仍頗有微詞。一名墾丁商家感嘆：「測速桿多到讓遊客卻步，生意更難做！」駕駛人則盼警方能平衡執法與旅遊體驗，避免讓測速桿成為墾丁觀光的「隱形門檻」。屏東縣警局則重申，安全第一，未來將持續依事故數據調整執法策略，盼用路人多一分理解，共同守護行車安全。

    恆春半島測速照相桿林立 遊客叫苦。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島測速照相桿林立 遊客叫苦。（記者蔡宗憲攝）

