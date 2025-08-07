助台南新營民宅災後清理 台中市議員何文海2天募滿40名志工

志工清掃台南災區家園情形。（民進黨提供）

2025/08/07 07:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕上週起連日西南氣流豪雨重創南部，台中南屯區號召志工團，遊覽車今天清晨（7日），從民進黨台中市議員何文海服務處出發，專車趕往台南，40名志工在兩天內報名募集額滿，清掃新營「非常髒亂，現場異味很濃」民宅。

洪姓女志工（40歲） 為南屯市場二手精品老闆，拉下鐵門趕赴台南救災，洪小姐說，朋友住新營說台南像「世界末日」一樣，要去幫忙打掃家園給他們安慰感。

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「上午安南、下午新營區案主家狀況非常髒亂。」志工隊一定要戴口罩、著長袖衣物、穿雨鞋、攜帶防蚊液，務必提醒現場異味很濃、環境很髒亂......，台南受災戶發出訊息後，民進黨台中市多名議員陸續趕往協助整理家園，何文海清晨從文心路服務處率隊，與志工搭遊覽車南下台南，40人團隊中，有人是上班族、市場精品店老闆還有退休族，志工攜帶飲用水及清潔工具，協助民眾整理家園，認為同島一命，有餘力就要協助同胞。

洪小姐表示，上週豪雨後有跟台南新營好友見面，說在台南市況「跟世界末日一樣」，當下就決定將南屯市場精品店暫停營業，趕到當地看能幫多少忙，盡社會責任給他們安慰感。

何文海說，透過民進黨成立「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」得知，急需人力協助清理家園環境，親自帶隊南下，不敢說去救災啦，志工幫忙打掃家園，台中人都很熱情40人專車在一、兩天內就募集滿了。

0728西南氣流造成台南多區淹水，民進黨台中市議員服務處（圖）號召志工南下。（記者黃旭磊攝）

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