為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    助台南新營民宅災後清理 台中市議員何文海2天募滿40名志工

    志工清掃台南災區家園情形。（民進黨提供）

    志工清掃台南災區家園情形。（民進黨提供）

    2025/08/07 07:48

    〔記者黃旭磊／台中報導〕上週起連日西南氣流豪雨重創南部，台中南屯區號召志工團，遊覽車今天清晨（7日），從民進黨台中市議員何文海服務處出發，專車趕往台南，40名志工在兩天內報名募集額滿，清掃新營「非常髒亂，現場異味很濃」民宅。

    洪姓女志工（40歲） 為南屯市場二手精品老闆，拉下鐵門趕赴台南救災，洪小姐說，朋友住新營說台南像「世界末日」一樣，要去幫忙打掃家園給他們安慰感。

    「上午安南、下午新營區案主家狀況非常髒亂。」志工隊一定要戴口罩、著長袖衣物、穿雨鞋、攜帶防蚊液，務必提醒現場異味很濃、環境很髒亂......，台南受災戶發出訊息後，民進黨台中市多名議員陸續趕往協助整理家園，何文海清晨從文心路服務處率隊，與志工搭遊覽車南下台南，40人團隊中，有人是上班族、市場精品店老闆還有退休族，志工攜帶飲用水及清潔工具，協助民眾整理家園，認為同島一命，有餘力就要協助同胞。

    洪小姐表示，上週豪雨後有跟台南新營好友見面，說在台南市況「跟世界末日一樣」，當下就決定將南屯市場精品店暫停營業，趕到當地看能幫多少忙，盡社會責任給他們安慰感。

    何文海說，透過民進黨成立「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」得知，急需人力協助清理家園環境，親自帶隊南下，不敢說去救災啦，志工幫忙打掃家園，台中人都很熱情40人專車在一、兩天內就募集滿了。

    0728西南氣流造成台南多區淹水，民進黨台中市議員服務處（圖）號召志工南下。（記者黃旭磊攝）

    0728西南氣流造成台南多區淹水，民進黨台中市議員服務處（圖）號召志工南下。（記者黃旭磊攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播