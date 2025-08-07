高雄新住民家庭服務待改善 審計部提社工人力失衡3缺失

高雄推動新住民家庭服務有疏漏，審計部提社工人力失衡3缺失。圖為每名社工平均服務人數統計。（取自審計部決算審核結果資料）

2025/08/07 07:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市社會局推動新住民家庭服務，內容涵蓋語言學習、生活適應、就業輔導、親職教育、法律諮詢、心理輔導、子女教育支持，但審計部發現社工人力配置失衡、偏遠地區尚未設置據點、委辦績效目標值未依歷年實際狀況調整等3項缺失，要求社會局檢討改善。

審計部統計，高雄5處新住民家庭服務中心服務對象共計5萬多人，但每位社工平均服務人數，鳳山最多達7300多人，旗山最少僅2500多人，相差將近3倍， 在社工異動頻繁情況下，有影響服務新住民品質之虞。

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再者，高雄在26個行政區設置28處新住民社區服務據點，但茄萣、田寮、杉林、茂林、桃源、那瑪夏等6區迄未設置，導致這些偏遠或交通不便地區的新住民家庭，難以獲得適當的服務與支援。

另外，社會局委託各新住民家庭服務中心辦理的福利服務計畫，近3年平均開案數已達76案、電話諮詢量1500多通，但契約目標值僅訂定全年至少開50案、電話諮詢至少480通，影響績效評估精確性與管理效能。

社會局回覆表示，將爭取經費增補社工人力；持續布建社區服務據點，並結合新住民關懷小站提供資源；將提供目標值訂定意見給中央參考，續依核示結果，規範委辦廠商辦理績效目標。

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