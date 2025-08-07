高溫警報！西半部飆破36度 午後高屏有雷陣雨

中央氣象署表示，今天台灣各地大多為晴到多雲，午後高屏地區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/08/07 07:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（7日）太平洋高壓影響，環境為西南至偏南風，環境水氣較少，台灣各地大多為晴到多雲，午後高屏地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，東半部高溫約31至33度，西半部地區可達35、36度，特別是大台北、桃園地區及台南、屏東近山區有出現36度以上高溫機率，中午前後紫外線偏強。離島氣溫方面，澎湖26至30度、金門27至32度、馬祖27至32度。

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此外，氣象署發布高溫資訊稱，天氣高溫炎熱，今天台北市為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫機率，請加強注意。新北市、桃園市、台南市、屏東縣則為「黃色燈號」。

空氣品質方面，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天（8日）、週六（9日）各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；週六午後西半部地區亦有局部短暫雷陣雨。

下週日（10日）至下週三（13日）水氣稍增多，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 42 29 ~ 39 32 ~ 37 28 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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