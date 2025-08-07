今立秋逢天赦日轉運好時機！但這些人記得「躲秋」

今天（7日）是「立秋」又逢天赦日，民俗專家廖大乙說，有傳統宗教信仰的人，可到常去的廟裡祈福，但是有幾種人要躲秋，午時不要外出。（記者陳鳳麗攝）

2025/08/07 06:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是24節氣中的「立秋」，剛好是今年第4個天赦日，民俗專家廖大乙表示，「立秋」是陽氣漸消、陰氣漸長的轉捩點，而天赦日是改運、轉運的好時日，記得行善布施可開運，但因今年雙春閏六月磁場較特殊，建議男生歲數逢9，女生歲數逢6，以及龍、狗、牛、羊等4生肖，今天要「躲秋」。

廖大乙指出，今年是個磁場很特殊的一年，上一個天赦日是國曆7月24日，隔天即進入閏六月；今天即迎來第4個天赦日，與上次天赦日才相隔14天，且今天剛好是「立秋」，該節氣是陰、陽氣轉捩點，而天赦日是反躬自省、改運和轉運的日子，因此感覺自己上半年運勢欠佳的人，可在今天到常去的宮廟向神明懺悔求特赦，或在見天的地方雙手合十，向上天祈求趨吉避凶。

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當然有捨才有得，想祈求財運、工作運好，最好能先布施，若要捐款，可先捐款幫助南部水災的民眾，效果會更即時。另外，今天也可以去剪頭髮，求新求轉運，讓自己從「頭」開始。

廖大乙說，今天雖適合祈福，但有幾種人建議要躲秋，「躲秋」的方法很簡單，即上午11時到下午1時先待在屋內不要外出即可，而需要躲秋的有幾種人，第一種是去年犯太歲的龍、狗、牛、羊等4生肖，另一種則是農曆歲數逢9的男性，以及歲數逢6的女性。

以上為民俗說法 僅供參考

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