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    首頁　>　生活

    谷歌斥資10億美元　為美國大學提供AI培訓

    2025/08/07 03:39

    〔中央社〕Alphabet旗下科技巨擘Google今天宣布，將在未來3年投入10億美元（約新台幣299億元），為美國高等教育機構和非營利組織提供人工智慧（AI）培訓與工具。

    路透社報導，迄今已有100多所大學簽署這項計畫，包括德州農工大學（Texas A&M University）、北卡羅來納大學（University of North Carolina）等美國最大型的公立大學系統。

    參與計畫的學校可能會獲得現金資助和資源，例如用於學生AI訓練的雲端運算抵免額，以及AI相關主題的研究。

    這筆10億美元資金還包括付費AI工具的價值，例如Google將免費提供給大學生的Gemini聊天機器人進階版本。

    Google資深副總裁曼宜卡（James Manyika）受訪時表示，Google希望將計畫擴展到美國所有獲認證的非營利大學，也在討論在其他國家實施類似計畫。

    隨著人工智慧技術逐漸深入社會，OpenAI、Anthropic 和亞馬遜（Amazon）等競爭對手紛紛在教育領域推動人工智慧。微軟（Microsoft）今年7月也承諾斥資40億美元，在全球推動AI教育。

    對學生推廣產品，等他們進入職場，科技公司就更有可能贏得商業訂單。1140807

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