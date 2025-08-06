宇內溪溫泉戲水區「有下雨就不賣票」惹議 遊客見這幕大傻眼

遊客爆料小烏來溫泉區衛生問題，風管處強調已經全面消毒和善後。（桃園市風管處提供）

2025/08/06 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區是市境唯一合法公告開放溪流戲水區域，黎姓遊客向本報投訴，7月20、27日和8月3日一連3週帶家人到小烏來戲水區玩，接連3個假日都下雨，售票人員均以「有下雨就不賣票」拒絕售票，他認為，下雨天天空步道玻璃會濕滑、要等雨停才賣票屬合理，但溫泉區當下明明有一堆遊客在泡湯，若下雨是賣票參考條件，為什麼還允許遊客繼續待在溫泉池？

市府風景區管理處回應，遊客購買小烏來風景區門票，除了原先可參觀天空步道、天空繩橋，同張票還能免費泡湯、玩水，售票人員在考量天候不佳下，是可暫停售票的，至於已進入溫泉區的遊客應該是還沒下雨的時候就進去了，既然買了票進場了，也不能趕他們出來，但如果當下雨勢太大，現場人員也會勸導泡湯遊客先行離場。

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黎姓遊客還爆料溫泉區衛生問題，他一連3週假日和家人最後都是等到沒有下雨了，才順利購票入場泡湯，但是7月27日當天下午親眼看到一對外籍夫妻拿著網子在溫泉區打撈，經詢問，對方回答是在打撈小孩的大便，令他相當傻眼，未免也太髒了。

風管處說明，7月27日事發當天是週日，當下清潔人員直接重新放水清潔，7月28日清潔過濾設備，7月29日的固定清潔又再把水放光重新打掃。本月1日將氯錠送到宇內溪現場，2日上午開放前投氯錠全面消毒。隨地大便的行為人是小孩，風管處除了予以勸導，也已經完成緊急消毒和善後。

遊客爆料小烏來溫泉區衛生問題，風管處強調已經全面消毒和善後。（桃園市風管處提供）

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