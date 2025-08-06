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    首頁　>　生活

    城市歷史現場 高雄中油「六燃職工宿舍」8/9起開放參觀

    市定古蹟「六燃丁種宿舍」本週末起開放，免費參觀。（記者葛祐豪攝）

    市定古蹟「六燃丁種宿舍」本週末起開放，免費參觀。（記者葛祐豪攝）

    2025/08/06 23:08

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕中油宏南宿舍擁有復古日式老建築群，其中一棟市定古蹟「六燃丁種宿舍」經過整修後，將自本週末（9日）正式開放，免費參觀，重現戰後煉油廠職工家庭的日常風貌，讓北高雄多了一處歷史文化亮點。

    目前變身為台積電的中油高雄廠，日治時期是台灣總督府日本海軍第六燃料廠，緊鄰廠區的宏南宿舍群，興建於1940年代，採日式木構建築，呈現整齊的棋盤式街廓，戰後由台灣中油接管，做為主管級宿舍。

    宏南宿舍有許多老樹、鳥類，被網友稱為「拍婚紗的私藏景點」，其中一棟位於宏毅一路5巷2、4號的雙併宿舍，是「六燃」遺構中極少數仍保有完整形式的職工宿舍，2014年被指定為市定古蹟，現名「六燃丁種宿舍」。

    中油為保存這段珍貴文化記憶，歷經數年考察與設計，依循古蹟修復原則，修建「六燃丁種宿舍」，保留建築本體風貌，盡可能貼近昔日生活樣貌；同時委由科工館營運，8月9日將正式開幕，當天安排「抓碳」、「加壓氫氣」互動體驗，帶領訪客深入了解中油高雄廠歷史與文化。

    中油強調，此次復原多處宿舍內部陳設，如廚房、起居間、孩童房與戶外洗衣場景，並以互動式影音與史料，呈現戰後煉油廠職工家庭的日常風貌，包括居民口述歷史影片、修復前後對照圖像等資料，讓民眾了解「六燃」歷史與中油人特殊的廠宿合一文化。

    科工館館長李秀鳳表示，希望讓宏南宿舍成為城市歷史的現場博物館，重現過去職工的日常場景，未來將定期舉辦導覽、體驗課程與文化活動，讓古蹟不再只是靜態展示，而是具備教育功能的活文化空間。

    「六燃丁種宿舍」開放時間為每週二至週日、上午10點至下午6點，搭乘捷運由「世運站」2號出口，步行3分鐘即可抵達。

    中油依循古蹟修復原則，修建「六燃丁種宿舍」。（記者葛祐豪攝）

    中油依循古蹟修復原則，修建「六燃丁種宿舍」。（記者葛祐豪攝）

    「六燃丁種宿舍」有許多珍貴文化記憶。（記者葛祐豪攝）

    「六燃丁種宿舍」有許多珍貴文化記憶。（記者葛祐豪攝）

    「六燃丁種宿舍」重現昔日油廠職工家庭的風貌，圖下為木冰箱。（記者葛祐豪攝）

    「六燃丁種宿舍」重現昔日油廠職工家庭的風貌，圖下為木冰箱。（記者葛祐豪攝）

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