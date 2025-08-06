雨後柴山菇菇爭奇鬥豔 高市府提醒勿採食破壞

高雄柴山螢光菇。（自管處志工柯耀源提供）

2025/08/06 22:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄豪雨下到生菇，柴山、大崗山可見螢光小菇，尤以柴山最繽紛多樣，還有黃金銀耳、長柄禿馬勃等，每天5000人登山，市府提醒民眾勿採食，國家自然公園破壞、採折最重可罰3000元。

高雄豪雨連炸8日，鳳山區鳳南路分隔島冒出台灣「毒菇狀元」綠褶菇，療癒人心成為打卡熱點，柴山、大崗山近來可見螢光小菇，通常生長在竹叢，少部分長在腐爛木頭，全黑環境才可見螢光。

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尤以柴山蕈菇最為多樣，包括黃金銀耳、長柄禿馬勃，還有黃綠色毛栓孔菌、粉色多地歪盤菌等，色彩繽紛令人稱奇；螢光小菇最受矚目，每年7至8月大雨過後，符合高溫、多雨才會出菇。

自管處表示，柴山有很多刺竹，適合螢光小菇生長，民眾行走木棧道，於雅座、蓮花洞、盤榕等景點附近竹叢，可見螢光小菇夜間發光，在台灣並無瀕危情形。

市府說，未經場域管理單位同意不能採集，基於安全顧慮也不應採食。自管處指出，請民眾不要任意觸摸，嚴禁破壞、採折花木，違者首罰1500元、累罰3000元，呼籲民眾共同保護山林環境。

自管處說，民眾摸黑上山容易迷路，非常危險，一定要結伴同行，找熟悉路線的人帶領；柴山也有很多毒蛇，如赤尾青竹絲會吊掛樹枝，伺機等待獵物攻擊，一定要避開樹叢。

另外，正值恙蟲病好發季節，民眾一定要行走木棧道，穿著長袖衣褲外，還要噴灑防蚊液，減少蚊蟲叮咬機會；夜間上山務必攜帶照明燈具，注意人身安全，避免迷途發生危險。

高雄柴山黃金銀耳。（自管處志工劉進成提供）

高雄柴山長柄禿馬勃。（自管處志工劉進成提供）

高雄柴山多地歪盤菌。（自管處志工劉進成提供）

毛栓孔菌。（自管處志工劉進成提供）

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