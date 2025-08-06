丹娜絲颱風+豪雨重創 高雄農業損失擴大到1.9億元

這波豪雨造成高雄龍眼大量裂果。（記者陳文嬋攝）

2025/08/06 22:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄農業受到丹娜絲颱風重創損失1.2億元復耕中，又遭受這波豪雨衝擊再增損失6938萬元，合計損失達1.9億元，農業局爭取豪雨第二波現金救助，延長丹娜絲颱風現金救助期限，今天起到8月19日受理申報。

農業局說，高雄7月受到丹娜絲颱風及後續豪雨影響，造成農業損失超過1億2千多萬元，目前正辦理救助及復耕中，不料這波豪雨連炸8天，造成農業損失6938萬元，以農田災害損失金額最大，主要是桃源、那瑪夏及六龜等3區，流失面積29.50公頃、埋沒面積37.50公頃，總計損失金額5950萬元。

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其次為農產業災害損失為1047.3萬元，主要受損作物為茄子18.05公頃，損失金額229.9萬元；龍眼153.1公頃，損失金額124.6萬元；洋香瓜5.16公頃，損失金額121.6萬元。

市府爭取到豪雨第二波農產業救助及延長丹娜絲救助品項受理期限，包括蔬菜類全品項、龍眼、鳳梨、紅龍果、西瓜、香瓜、香蕉、番石榴、木瓜、改良種芒果、文心蘭及火鶴等12項；以及燕巢區及永安區西施柚、仁武區及路竹區文旦柚、燕巢區洋香瓜、美濃區紅毛丹、旗山區青割玉米等。

此外，燕巢區、杉林區、美濃區、旗山區、阿蓮區、田寮區、內門區水平棚架網室塑膠布（網）、阿蓮區水平棚架網室整體結構，旗山區、阿蓮區、田寮區塑膠布溫網室塑膠布（網）等8項，納入農產業天然災害現金救助項目。

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