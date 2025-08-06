豪雨重創南部!高公局攜手廠商 台南協助修繕民宅

高公局協助災民丈量房屋。（高公局提供）

2025/08/06 21:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕連日豪雨重創南部，部分受災民眾仍待重建家園，交通部轄下所屬單位配合台南各區公所，盤點各災區待修繕住戶，並號召各局工程司與營造廠商投入救災、協助居民修繕家園。其中高速公路局已實地訪視88戶，其中5戶低收入戶由高公局所屬廠商認養修復。

交通部長陳世凱下令交通部各單位深入災區，高速公路局計覓得22家優良廠商及動員轄內各段人力，包括調度廠商資源、優先修繕低收入戶、老舊1樓平房和屋頂掀開無法居住者，全面展開即刻救援。

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高速公路局指出，透過中央與地方政府分工、分區認養，分頭聯繫營造廠商進入災區施工，並依據行政院雲嘉南災害復原前進指揮所公布統一材料定價，全面透明公開，全力加速協助民眾修復災損房屋，高速公路局於第一時間，負責新營區及後壁區媒合廠商修繕工作。

截至今天（6日）已實地訪視88戶，其中5戶低收入戶由高速公路局所屬廠商認養修復，目前已「媒合初勘16戶」、「完成丈量4戶」，「施工中1戶」，數量持續增加中。

高速公路局所屬廠商認養低收入戶修復5戶分，施工廠商為威勝營造有限公司及義力營造股份有限公司，廠商長期承攬高速公路局相關養護及新建工程，工程品質優良多次獲獎。

高公局協助災民丈量房屋。（高公局提供）

高公局協助災民修繕房屋。（高公局提供）

高公局協助災民修繕房屋。（高公局提供）

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