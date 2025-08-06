週四豔陽高照!大台北飆36度 全台紫外線爆表

週四全台天氣晴朗炎熱，各地普遍為晴到多雲。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/08/06 22:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（7日）全台天氣晴朗炎熱，各地普遍為晴到多雲，大台北及南部近山區有機率出現36度以上極端高溫，紫外線全台皆達「過量級」，民眾外出務必做好防曬並補充水分，以防中暑。

中央氣象署預報，週四太平洋高壓影響，台灣各地大多為晴到多雲，午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；山區請特別留意坍方、落石等現象，前往山區或溪河活動應注意自身安全。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，東半部31至33度，西半部地區可達35、36度，特別是大台北地區及南部近山區，有出現36度以上高溫的機率，中午前後紫外線偏強，請多注意防曬並多補充水分；離島氣溫：澎湖26至30度、金門27至32度、馬祖27至32度。

天氣風險公司指出，週四各地天氣與週三相似，但水氣會再更少一點，因此午後雷陣雨影響的地區，會更集中在山區附近，雨量也會更少，相對地雲量減少以後，氣溫也可能更高，且沒有降雨調節，高溫的時間可能會一直延續到入夜。

紫外線指數部分，週四各地皆為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為西南風，西半部風速稍弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

紫外線指數部分，週四各地皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

溫度方面，週四東半部31至33度，西半部地區可達35、36度，特別是大台北地區及南部近山區，有出現36度以上高溫的機率。（擷取自中央氣象署網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法