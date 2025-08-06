金門中秋博狀元餅9/8開跑 壓軸「博狀元王」無預警取消

金門縣副縣長李文良（右九）等人主持「中秋博狀元餅」活動預告儀式。（記者吳正庭攝）

2025/08/06 22:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，「中秋博狀元餅」9月8日至10月6日展開為期1個月系列活動。縣議員王國代、董森堡認為，活動辦法至今還未出爐，每年備受關注的壓軸好戲爭博「狀元王」也無預警取消，憂心「縣府螺絲鬆了」，2人一致表示，議會多次質詢縣府辦活動要用心，不可有消化預算或「自爽」，盼縣府聽進去。

金門中秋博狀元餅多次入選觀光署「國際觀光年曆」，博「狀元王」是博餅重頭戲，每年各鄉鎮「鄉鎮狀元」晉級「桌狀元」，桌狀元圍桌廝殺，最後勝出就是「狀元王」；縣府曾於2019年起停辦4年狀元王總決賽，2023、2024年恢復舉辦，今年停辦卻未主動說明。

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縣府6日說明「中秋博狀元餅」活動，但停辦「博狀元王」，連副縣長李文良也被蒙在鼓裡，致詞時還強調「總決賽」，更易致外界誤解。

縣府觀光處表示，停辦狀元王總決賽，可以把獎金分散至週週抽機票的「線上博餅樂」，預計送出150張台灣本島往金門機票，吸引更多金門以外的遊客；觀光處一度表示要提供往年「外來觀光客」數據，但至下班為止，觀光處仍無回應。

不僅如此，博餅8大系列活動的「金門博餅文化學堂」、「特約店家博餅樂」、「線上博餅樂」、「快閃博餅樂」、「後浦商圈博餅樂」、「旅人博餅樂」、「鄉鎮賽博餅樂」及「跨海博餅樂」辦法仍未出爐；民眾想問縣府「準備好了嗎」？

縣府表示，相關訊息將公布於博餅官方網站（ https://kinmen.net/ ）。

金門中秋博狀元餅就是以擲出骰子點數作為是否達標的依據。（記者吳正庭攝）

金門吉祥物「阿特」為金門中秋博狀元餅活動開場。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良（中）等人在「中秋博狀元餅」活動中「 聚賭」。（記者吳正庭攝）

金門中秋博狀元餅遊戲，由6顆骰子的組合，套以如狀元、進士等科舉制度的功名作為擲骰組合名稱。（金門縣政府提供）

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