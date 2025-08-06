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    聲景藝術交織成「ForMoonSa月亮上的台灣」 大阪世博另類亮相

    《ForMoonSa月亮上的台灣》今（6日）在大阪世博會「Festival. Station」登場，由桑梅絹演唱台灣原住民古謠。（台日共丸聯盟提供）

    《ForMoonSa月亮上的台灣》今（6日）在大阪世博會「Festival. Station」登場，由桑梅絹演唱台灣原住民古謠。（台日共丸聯盟提供）

    2025/08/06 22:17

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕由台日共丸聯盟發起的藝術演出「ForMoonSa月亮上的台灣」，今（6日）在大阪世博會「Festival. Station」登場，吸引滿場國際觀眾。由桑梅絹演唱台灣原住民古謠、張漢恭的聲音藝術與黃于庭的肢體演出交織成詩性的聲景，展現台灣深厚又細膩的文化底蘊。

    大阪暌違55年再度舉辦世博，以全球最大木構「大屋根」環繞世界百餘國參展館。台灣未能以官方國家館參展，僅能透過「Tech World（TW館）」參與。但民間自發組成「台日共丸聯盟」，以「Taiwan on the Moon」為構想，將台灣以月球意象在世博另類亮相，並催生此次「ForMoonSa 月亮上的台灣」演出。

    不僅現場感人，也以AR技術讓「月亮上的台灣」虛擬環繞世博場館，象徵台灣如同地球衛星，溫柔但堅定地存在於世界之中。

    此次由林育世策展的「ForMoonSa月亮上的台灣」，以桑梅絹悠遠渾厚的台灣原住民歌謠，搭配張漢恭多元的聲音與黃于庭的肢體表演，展現台灣當代藝術的獨特元素，凸顯台灣在全球文化中的獨特存在和風貌。

    也是策展人之一的商毓芳表示，「ForMoonSa」意在呼應1970年美國在大阪世博展示登月科技的歷史時刻，並以藝術手法溫柔提出：「台灣，是一個國家；只要有心，就會看見。」民間以創意與行動突破國際現實侷限，在百年一遇的世界舞台上，讓台灣不再只是國際政治下的委屈，而是文化勇氣與創造力的象徵。

    台灣以月球意象在大阪世博另類亮相。（台日共丸聯盟提供）

    台灣以月球意象在大阪世博另類亮相。（台日共丸聯盟提供）

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