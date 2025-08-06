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    南部4縣市0728極端降雨 高雄雨量2819毫米最多、台南超越莫拉克

    雨過天晴，氣象署彙整出南部4縣市遭逢3大極端降雨事件比較圖。（氣象署提供）

    雨過天晴，氣象署彙整出南部4縣市遭逢3大極端降雨事件比較圖。（氣象署提供）

    2025/08/06 21:51

    〔記者王榮祥／高雄報導〕雨過天晴，氣象署彙整嘉南高屏南部4縣市、遭遇三大「極端降雨」的數據比較，這回0728西南氣流期間，以高雄2819毫米為4縣市最多，4縣市中僅台南以2026毫米、超越台南在莫拉克期間的1986毫米。

    氣象署彙整嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，在0728西南氣流（0728~0804共8天）、2024年凱米颱風（0723~0726共4天）、2009年莫拉克（0805~0810共6天）3大極端降雨時的相關數據。

    0728中，4縣市累積雨量（單位：毫米）依序為高雄2819、屏東2346、台南2026、嘉義1840；凱米累積雨量依序為高雄1933.5、嘉義1845.5、屏東1688.5、台南1505；莫拉克累積雨量依序為嘉義3059.5、屏東2910、高雄2822、台南1986。

    0728累積雨量，4縣市僅台南（2026）打破自己在莫拉克（1986）的紀錄，其餘3縣市並未超越，高雄（2819）則是逼近莫拉克雨量紀錄（2822），僅差3毫米。

    此外，若以單一測站比較，0728最大24小時推移累積雨量，今年西南氣流以高雄小關山1037最多，去年凱米期間最多的是高雄多納林道1414，莫拉克期間第一名阿里山1623.5。

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