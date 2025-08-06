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    台南農漁業0728豪雨受災 8/19前申請現金救助

    0728豪雨造成台南市養殖漁業再度受損。（農業局提供）

    0728豪雨造成台南市養殖漁業再度受損。（農業局提供）

    2025/08/06 21:31

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市農漁業遭受丹娜絲颱風重創後，接續的西南氣流又持續性強降雨，造成上月中補植的作物幼苗、養殖魚塭再次嚴重受損。農業部公告，台南市農業全品項（稻米除外）、漁業為天然災害現金救助地區；符合災害救助資格的農、漁民須在8月6日至8月19日，向當地區公所提出申請。

    台南市農業局指出，受災農民除向公所提出申請現金救助外，也可利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍攝上傳農產業災害損失照片，並在公告受理申請救助期限內，併同申請文件送區公所備查。

    0728豪雨造成台南市養殖漁業災損，經農業部評估確認達到天然災害救助標準，公告台南市為漁業天然災害現金救助地區。農業局說，此次救助涵蓋魚塭養殖全品項，協助受災漁民復養重建，凡符合救助資格漁民，應於8月6日至8月19日向魚塭所在地區公所提出申請；曾因丹娜絲、0708豪雨災損提出申請者，如0728豪雨再度受災，視同已申請，毋須重複申請，另可將丹娜絲、0708、0728豪雨災害損失合併計算與審理，以協助災民儘速復養。

    0728豪雨台南市農業全品項（稻米除外）列入農業天然災害現金救助地區。（農業局提供）

    0728豪雨台南市農業全品項（稻米除外）列入農業天然災害現金救助地區。（農業局提供）

    0728豪雨造成台南市養殖漁業受損，列入漁業天然災害現金救助地區。（農業局提供）

    0728豪雨造成台南市養殖漁業受損，列入漁業天然災害現金救助地區。（農業局提供）

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