北市YouBike傷害險「單次租車」未納保 交通局：年底前上路

近日公布的審計部總決算審核報告指出，根據去年8月營運資料，北市YouBike整體見車率達9成，但仍有2成1的站點見車率不到9成，或於交通尖峰時段無車可借。（資料照，記者黃子暘攝）

2025/08/06 20:55

〔記者董冠怡／台北報導〕YouBike是短程接駁的好幫手，微笑單車官網顯示，台北市租賃次數2023年4600萬次、2024年6500萬次。不過，近日公布的審計部總決算審核報告指出，根據去年8月營運資料，YouBike整體見車率達9成，但仍有2成1的站點見車率不到9成，或於交通尖峰時段無車可借。此外，去年9月公共自行車傷害保險單月投保率，僅為借用次數的8成5，未納入單次租借者。交通局回應，已請廠商優化調度作業，並且開發投保介面，預計年底前上路。

審計報告顯示，截至去年8月，台北市公共自行車租賃系統站點共計1450站、2萬1515輛，當月整體見車率達9成3，但營運中的1443站，有317站見車率未達9成，經排除學生租還車頻率較多的校園租賃站，市區內捷運站出口或人潮密集區14站，集中於信義（7站）、中正（3站）、大安（2站）、中山及松山（各1站）5區，平均見車率7成4至7成9。

請繼續往下閱讀...

此外，當月早上7點至9點、下午5點至7點交通尖峰時段，包括仁愛路四段512巷等63站平均見車率（站上有車時間／服務時間）介於5成9至8成9之間，顯示部分租賃站尚有未能及時配置、調度車輛可供租借。

另，現行可以悠遊卡、掃描公共自行車QR碼、單次租借等方式使用YouBike，前年1月至去年9月，公共自行車傷害保險投保率從4成8上升至8成4，但去年9月統計613萬人（車）次使用，仍有93萬人（車）次未投保、佔比1成5，其中單次租借綁定信用卡支付尚未納列投保範圍。

交通局回應，持續增加調度人力、擴充車輛及站點規模改善，最新數據資料統計，全市有2萬3860輛YouBike（含2000台電輔車）、1633站，見車率9成3、投保率約9成，全國皆尚未對單次租借納入投保，經詢問各縣市後皆同意納保，已請微笑單車開發投保介面，預計年底前上路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法