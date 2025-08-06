鐵道局攜手大陸工程等7廠商 助丹娜絲、0728西南氣流災民修屋

鐵道局協助災民做房屋修繕。（鐵道局提供）

2025/08/06 20:33

〔記者吳亮儀／台北報導〕受丹娜絲颱風與西南氣流夾擊，南部地區多處民宅受損。交通部長陳世凱指示所屬單位包括鐵道局、公路局及高公局主動投入重建行動，加速恢復居民正常生活。鐵道局今天（6日）指出，盤點工程人力與機具，協助白河區受損房屋修繕作業，已覓得7家優良廠商參與，目前已完成36戶媒合，其中大陸工程公司已於5日率先進場施工。

鐵道局表示，已動員南部工程分局人力與資源，配合地方政府展開災後屋損勘查及媒合修繕工作。針對白河區災損房屋，已有7家優良廠商共同參與修繕行動，截至5日成功媒合36戶，其中32戶完成現場丈量。其餘災損戶，南工分局將持續派員會同公所進行調查及現場勘查、丈量，期可儘快安排進場施作。

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此外，為協助中低收入戶家園復建，已有大陸工程股份有限公司、根基營造公司、新亞建設開發公司共三家廠商分別認養修繕，其中大陸工程股份有限公司已於8月5日率先進場。

鐵道局表示，白河區長董麗華與鐵道局南工分局今天（6日）召開工作會議，預計於本週五安排媒合成功且有修繕意願的民眾至區公所簽約，讓廠商能儘速動員進場。

鐵道局協助白河災損房屋修繕。（鐵道局提供）

鐵道局協助白河災損房屋修繕。（鐵道局提供）

鐵道局協助白河災損房屋修繕。（鐵道局提供）

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