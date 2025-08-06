閃亮300秒！「大稻埕夏日節」首場煙火秀璀璨登場

「大稻埕夏日節」首場煙火秀，晚間在大稻埕碼頭、延平河濱公園登場。（記者劉信德攝）

2025/08/06 20:50

〔記者孫唯容／台北報導〕「大稻埕夏日節」今（6日）晚間在大稻埕碼頭、延平河濱公園登場，活動為期25天，連續四週的週三晚間可觀賞絕美的煙火秀，首場主題為「萬紫埕紅」，以紫色與五彩漸層煙火交錯綻放，象徵大稻埕融合歷史底蘊，截至晚間八時，現場活動參與人次逾六萬人次。

今年大稻埕夏日節煙火秀延續去年煙火施放時間，從捷運出口就有明確標示引導民眾到會場，更請相關人員在大路口舉牌，指引民眾正確方向，晚間6時許周邊交通狀況正常，不過接近7時，人潮開始湧現，越接近水門人潮越多，部分路段有出現，人潮跟車潮互相卡住的情況，不過大致交通順暢，沒有出現嚴重塞車情況。

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觀傳局表示，為降低對活動場域周邊交通影響，加派警力及義交加強疏導，透過各局處協力、依活動周邊交通狀況機動調整交管範圍、積極疏導人流，8月13日、20日還有兩場週三主題煙火秀，活動周邊將於當日晚間7時到9時30分實施交通管制。

首場煙火秀台北市政府副秘書長俞振華、觀光傳播局長余祥與台北市吉祥物熊讚皆到場參與，與現場民眾一起欣賞千發煙火璀璨升空，為台北夏夜揭開最絢麗的序幕。首場煙火秀主題為「萬紫埕紅」全長300秒，共分為四大段落，開場由百鳥雷鳴煙火強勢揭幕，搭配變色雙層菊花煙火打造光影交錯的夢幻場景；中段以七彩流瀑煙火與星空點綴煙火，營造柔和詩意的浪漫氛圍；高潮橋段則由大面積紫色煙火結合六吋W型煙火與八吋冠菊煙火同時綻放，氣勢磅礡、視覺爆發；最後特殊響笛煙火齊發、金色瀑布煙火緩緩落下，為整場演出畫下璀璨又華麗的句點。

「大稻埕夏日節」首場煙火秀，晚間在大稻埕碼頭、延平河濱公園登場。（記者劉信德攝）

「大稻埕夏日節」首場煙火秀，晚間在大稻埕碼頭、延平河濱公園登場。（記者劉信德攝）

煙火秀晚間七時接近水門部分路段，出現人潮、車潮互相「卡住」情況。（記者孫唯容攝）

煙火秀晚間七時接近水門部分路段，出現人潮、車潮互相「卡住」情況。（記者孫唯容攝）

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