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    台南安南區淹水網傳抽水機沒啟動 水利局出示畫面澄清

    培安路與安豐六街口抽水機運轉情形。（台南市水利局提供）

    培安路與安豐六街口抽水機運轉情形。（台南市水利局提供）

    2025/08/06 20:26

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕8月2日豪雨侵襲台南，安南區新順里傳出淹水災情後，網路與特定媒體質疑抽水機未正常運作。對此，市府水利局今（6日）再度出示現場畫面澄清，抽水機當時早已全面啟動，油料充足、馬力全開，沒有「沒電沒油沒運轉」情形。

    影片畫面可見排水管雖沒入水中，抽水機依然奮力抽排，翻起陣陣水花；當日新順里預佈2台移動式抽水機，因應上游安定區突降超過500年重現期的大豪雨，六塊寮排水水位急升，為加速排洪，立即加派中央與鄰近支援抽水機4部，合計6部同時投入，持續抽排至晚間。當天局部積淹水地方中午前都逐漸消退，少數低漥段晚間6點完全消退。

    面對外界質疑，水利局主任秘書黃信詮解釋，現場每台機組依現地情況配置，有的機具水管斜放，另有機具設於護岸旁，管線沒入水中，周邊水花翻湧，證明持續抽水，全力運作沒有失靈。

    針對安南、新順及六塊寮排水整體改善，市府已爭取8.2億元經費，包括新順橋改建、左岸護岸與堤後排水系統優化，在公園用地增設滯洪池，下游匯入鹽水溪處新建抽水站等，工程設計已展開。另安定區也同步投入4億元設施建設，強化分流與抽排能力。

    8月2日0時至8月3日0時，南市降雨量皆破百年紀錄。（南市水利局提供）

    8月2日0時至8月3日0時，南市降雨量皆破百年紀錄。（南市水利局提供）

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