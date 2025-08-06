別嘴賤！「南半球女王」反擊酸民獲迴響 網美們辣照接力掀熱潮

網紅直播主周荀（DenKa）日前以一則幽默卻直率的貼文，反擊針對女性身材的酸言酸語，意外掀起一場名為「有禮貌運動」的網路風潮。（圖翻攝自臉書）

2025/08/06 21:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅直播主周荀（DenKa）因外型火辣、擁有F罩杯傲人上圍，過去曾以「掀衣照」封號「南半球女王」。不過近日她因不堪酸民對其身材的批評，反擊發文呼籲網友「有奶看就感謝，不要嘴賤」，意外掀起一波「有禮貌運動」，不僅成功轉化留言區風氣，更串聯一票網美與Cosplayer響應，集體曬出辣照搭配「感恩語錄」，讓社群平台頓時瀰漫祥和與感恩氛圍。

周荀2日在臉書曬出身穿藍色比基尼的辣照，寫下：「答應我，以後有人露奶給你看，不要再說什麼『奶又變小了』、『沒穿內衣就沒溝』，或是『穿這樣乾脆不要穿』這種小⋯⋯可愛話了好ㄇ？我們就專心看奶，然後謝謝奶可以ㄇ，怎麼話這麼多。」她並在文末標註「#有禮貌運動」，原本只是一次反擊酸民的回應，卻意外引發風潮。

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數日內，包括網美小泱、七七小姐等人氣網紅與Cosplayer陸續響應，曬出辣照並轉發周荀貼文，呼籲粉絲們「閉嘴感恩」，只需懷著尊重之心觀看，不需多加批評。有網友留言笑稱：「突然間都有禮貌了起來」、「謝謝奶奶，世界和平」、「願我一生有禮貌，求佛保佑每張辣照都不缺」。

周荀面對網友的正向回應，也不忘轉發多位響應者的貼文。原本為反擊酸言酸語所發的貼文，如今竟激盪出一場「認真看奶、真心感謝」的網路風暴，讓社群一片祥和。

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