馬公夏日童樂趴今晚開幕 逾3千市民親子熱情參與

馬公市童樂趴開幕，澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、市代會主席黃健忠等人勁歌熱舞。（記者劉禹慶攝）

2025/08/06 20:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由馬公市公所及市民代表會共同主辦的「馬公夏日童樂趴」，今（6）日在新店路、永祿街口草地（市公所後方）熱鬧揭幕。因豪雨特報活動順延至今晚開幕，現場吸引超過3000名市民及親子家庭熱情參與，為澎湖暑假揭開歡樂序幕。

開幕晚會由馬公市吉祥物「澎馬飛飛」帶領登場，東森YOYO家族「南瓜哥哥」吳霽洧、「橘子姐姐」陳姵璇帶領現場親子熱情互動，粉紅豬小妹佩佩、喬治驚喜現身，掀起全場高潮。馬公市立幼兒園本部及澎南分班的小朋友也帶來活潑表演，現場氣氛溫馨熱烈。

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本屆童樂趴規劃「海洋派對氣墊樂園」、「動物派對氣墊樂園」等多元設施，結合大型機械遊具及美食文創市集，自8月6日至20日連續舉辦14天（8月11日休園），為親子家庭提供安心又豐富的暑期休憩新選擇。

馬公市長黃健忠表示，童樂趴已經不僅是活動，更是一個世代、家庭和城市共同成長的記憶。感謝所有協力單位與贊助夥伴的投入，也特別謝謝市公所全體同仁這段時間的辛勞付出，大家在籌備、執行與現場守護每個細節的努力，是這場活動順利推動的最大後盾。市政團隊始終以最嚴謹的標準守護安全，盼望每個家庭都能在馬公留下一段專屬於自己的溫暖夏日回憶。

澎湖縣長陳光復、澎湖縣議員魏睿宏、馬公市代會正副主席歐銀花、莊國輝及多位代表、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人都到場與民同樂。

炎炎夏日，水上活動最能吸引小朋友參加。（記者劉禹慶攝）

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