張善政應邀赴日本樂天金鷲主場開球 宣布桃園11月舉辦台日韓棒球交流賽

桃園市長張善政受邀至日本東北樂天金鷲棒球隊主場參加賽事開球儀式，並擔任開球嘉賓。（桃市府提供）

2025/08/06 20:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政率團訪日，今（6）日前往日本宮城縣，出席日本東北樂天金鷲棒球隊對戰歐力士猛牛隊賽事，並擔任開球嘉賓，他在開球前宣布，桃園市將在今年11月舉辦「台日韓棒球交流賽」，預計邀請日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師（KT Wiz）及中華職棒樂天桃猿3支勁旅齊聚桃園同場較勁，球迷有機會看到樂天桃猿與東北樂天金鷲上演「Rakuten對決」。

張善政介紹，自己是中華民國台灣桃園市的市長，很榮幸到東北樂天金鷲棒球隊主場，樂天金鷲隊是兼具實力與魅力的隊伍，台灣桃園則有同樣深受球迷喜愛的樂天桃猿隊，代表桃園到場見證兄弟球隊比賽，深刻感受日本與台灣的特別連結。

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張善政在開球儀式前，與效力東北樂天金鷲隊的台灣選手陽柏翔、王彥程、蕭齊會面，他讚許旅日選手是台灣的驕傲，並對在日本職棒打拚的台灣選手表達敬意與支持，另也與日本東北樂天金鷲球團社長森井誠之會面，就球場設施、營運模式及球員培訓等議題進行討論交流，未來將持續透過體育活動，推動桃園、仙台、樂天更全面的合作。

體育局表示，桃市府將於11月主辦「台日韓棒球交流賽」，預計邀請日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師（KT Wiz）及中華職棒樂天桃猿在桃園一較高下，其中，樂天桃猿與東北樂天金鷲將可能上演「Rakuten對決」，將是樂天體系2支職業球隊首次交鋒，KT巫師則將首度來台與桃猿對戰，開啟桃園與韓國水原兩市的棒球交流，期待透過交流賽，提供球員相互切磋之機會。

觀旅局表示，目前桃園及仙台已有直飛航線，便利雙向旅遊與觀賽往來，市府將持續推動運動觀光、主題節慶活動與多語宣傳，並串聯行程票務、旅宿及城市體驗，帶動球迷旅遊與在地消費。

桃園市長張善政受邀至日本東北樂天金鷲棒球隊主場參加賽事開球儀式，並擔任開球嘉賓。（桃市府提供）

桃園市長張善政與東北樂天金鷲台灣選手陽柏翔、王彥程及蕭齊合影。（桃市府提供）

東北樂天金鷲社長森井誠之，致贈桃園市長張善政樂天金鷲10號球衣。（桃市府提供）

韓國KT巫師（KT Wiz）副領隊 Donghoon Kye，致贈桃園市長張善政KT Wiz球衣。（桃市府提供）

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