驚見大斷崖！彰化溪州移民排水溝坍塌 縣府動用預備金搶修

彰化溪州移民排水溝，不敵水位暴漲，擋土牆應聲倒塌。（李俊諭提供

2025/08/06 19:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕連日豪雨重創彰化水利設施，溪州鄉與北斗鎮交界的「移民排水溝」不敵20年來最大水勢，堤岸道路嚴重坍塌達上百公尺，形成近1公尺深的「大斷崖」，大水還沖垮農地擋土牆。彰化縣府表示，已緊急封路並以鋼板加固堤防，後續將動用災害預備金搶修。

移民排水周邊多為水稻、蔬菜農地，是當地重要排洪通道。近日連續暴雨導致水位暴漲，堤岸遭水流長期沖刷，自8月4日起出現嚴重坍塌，導致路面裂解、高低落差劇烈。由於正值插秧期，農機與貨車出入頻繁，民眾發現災情後緊急通報，並拉起封鎖線避免發生意外。

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縣議員李俊諭勘災時指出，連日豪雨造成移民排水出現20年來最大水位，但該段堤岸為老舊重力式擋土牆，設計耐洪能力不足，加上長年缺乏結構強化，致使基底土石流失，水位一退即如骨牌倒塌。他憂心若再遇強降雨，恐將直接威脅附近村落安全，呼籲縣府加速搶修。

「秧苗才種下沒幾天，若擋土牆全垮，整片田都會被沖走！」陳姓農民無奈地說。居民也擔憂汛期尚未結束，若排水不及，大水恐直衝家園。

對此縣府水資處表示，已派員交通管制，並責成廠商立即施作鋼板樁進行支撐，後續將啟動勘災程序，動支災害準備金辦理修復工程，預計兩個月內完成發包與施作，力求在下一波雨勢來臨前排除安全疑慮。

縣議員李俊諭表示，溪州「移民排水溝」農地擋土牆如骨牌倒塌，若再遇強降雨，恐釀成大災害。（李俊諭提供）

溪州「移民排水溝」堤岸道路嚴重坍塌，形成近1公尺深的大斷崖。（李俊諭提供）

溪州「移民排水溝」水位高漲，造成擋土牆旁地勢下陷，跟農田形成快一公尺的落差。（李俊諭提供）

溪州「移民排水溝」堤岸道路，坍塌度段長達300公尺。（李俊諭提供）

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