果木枝條年產25萬噸難處理 台中農改場開發循環再利用

果木枝條粉碎後，添加可以製作堆肥之分解菌，並加水淋濕後翻堆，進行堆肥腐熟過程。（台中農改場提供）

2025/08/06 20:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕各種果樹須修剪枝條以利生長及產量，但修剪下來的枝條不論是露天燃燒或堆置，都會造成環境污染與公害問題；農業部台中區農業改良場透過循環再利用技術，將枝條製成有機質肥料，再回頭投入農業生產，減少化肥施作、增加水果產量，目前已技轉並商品化，盼實現循環農業。

台中農改場指出，台灣每年產生之果木枝條高達25萬公噸，若隨意堆置田間或露天燃燒，易衍生環境汙染與公安問題。為此開發循環再利用技術，先幫助果園建立枝條集運與破碎流程，再接種地衣芽孢桿菌TCLigB進行堆肥發酵，產製成有機質肥料及栽培介質。

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台中農改場表示，該肥料用在東方甜瓜與洋香瓜等作物栽培，較傳統泥炭介質可節省80％氮素、56％磷酐及56％氧化鉀等化肥施用，並提升東方甜瓜與洋香瓜單果重35％、27％。

此外，若有果園不易清運枝條，台中農改場則協助現地處理，以木黴菌TCT-P001加速枝條分解速度，分解枝條養分回饋土壤，應用於葡萄園，可提升葡萄單果串重量15％，並提升土壤有機質0.27％及節省約33％肥料用量。

除了果木枝條外，針對行道樹枝條處理，台中農改場也輔導業者，將接種木黴菌TCT768菇包木屑混合行道樹粉碎的枝條，發酵處理後再回放至行道樹下作為覆蓋資材，可降低雜草孳生。

台中農改場表示，相關技術已技轉授權給業者，目前每年可處理1萬公噸果木枝條異地加值，現地處理3萬公噸枝條，行道樹也每年處理120公噸，已達資源有效循環利用，打造循環農業，以利未來淨零減碳。

農業部台中區農業改良場透過循環再利用技術，將不易處理的果木枝條製成有機質肥料，再投入農業生產，減少化肥施作、增加水果產量。（農業部提供）

台中農改場開發木黴菌TCT768製作技術商品化產品，可應用於農業生產剩餘物質分解使用。（農業部提供）

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